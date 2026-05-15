BRAĆA U ISTOM STAJLINGU, USKLAĐENI OD GLAVE DO PETE: Fotka sa rođendana malog Isaija sve oduševila, Cecina snajka u opuštenom izdanju
U domu Veljko Ražnatović i Bogdana Ražnatović u četvrtak se slavilo s posebnom radošću, jer je njihov najmlađi sin Isaija obeležio drugi rođendan.
Ponosni roditelji ovaj važan datum obeležili su u krugu najbližih, daleko od buke i pretencioznosti, ali uz pažnju posvećenu svakom detalju, što se naročito videlo u stajlingu njihovih naslednika. Željko i Krstan pojavili su se u potpuno usklađenim košuljama sa potpisom poznatog svetskog brenda, dok je mali Isaija, kao slavljenik, poneo model drugačijeg dezena.
Deo te nežne i iskrene atmosfere Bogdana je podelila sa javnošću putem društvenih mreža, objavivši fotografiju na kojoj zajedno sa Veljkom pozira sa svoja tri sina.
Od čega živi Veljko Ražnatović
Podsetimo, boks nije primarni posao našeg sportiste. Nakon što se oženio, Veljko se sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom preselio u Titel, gde ima farmu svinja.
- Prekretni momenat za mene da pređem na selo bio je momenat kada sam shvatio da je Beograd otišao u nepovrat i da ne želim da mi dete odrasta u toj sredini. Mrzim grad, ove stvari koje radim ovde ne mogu da radim u Beogradu, užasava me to ispijanje kafa po gradu. Beograd mi je na pola sata vožnje, Zrenjanin na 15 minuta, Novi sad na 20 minuta - rekao je Veljko za Blic.