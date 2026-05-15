Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović ispisala je istoriju kada je Srbiji donela pobedu na Evroviziji 2007. godine u Finskoj pesmom "Molitva".

Iako su mnogi očekivali da će ovaj uspeh biti adekvatno nagrađen, pevačica je svojevremeno otkrila da od države nije dobila novčanu nagradu, uprkos predlogu da bude nagrađena poput sportista koji osvajaju medalje na velikim takmičenjima.

Kako je ispričala, pokojni Aleksandar Tijanić predložio je da za pobedu dobije 80.000 evra, ali do toga nikada nije došlo.

Marija Šerifović donela je pobedu Srbiji na Evroviziji pesmom "Molitva" 2007. godine  Foto: printscreen/youtube/ Eurovision Song Contest

- Sećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsednika Borisa Tadića. On je pitao: 'Šta mogu da učinim za Vas?'. Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina - rekla je ona tada.

0612-foto-news1-nemanja-nikolic.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je kroz osmeh istakla da kravatu ne nosi, te da je ona pripala menadžmentu, dok je za nju ostala samo bombonjera.

Ipak, pevačica je istakla da joj materijalna nagrada nikada nije bila prioritet.

- Ne nosim kravatu! (smeh) To je bilo za menadžment. Za mene samo bombonjera. Ma, nema veze. Ma, koga briga, ej, ne treba meni niko da kaže 'hvala'! Ja sam to učinila za naš narod, da budemo makar jedan dan u godini, ponosni, preponosni, Srbi, Balkanci, šta god.

Podsetimo, srpski predstavnici grupa "Lavina" ove godine nastupaju u finalu Evrovizije 2026, koje je zakazano za 16. maj u Beču.

Končita dobila od Austrije 2,5 miliona evra

Ipak, država koja pobedi može odlučiti da li će nagraditi svog pobednika. Kada je 2014. godine na Eurosongu pobedila Austrija i Končita Vurst, austrijska vlada je odvojila poklon za pobedu u iznosu od 2,5 miliona evra.

Ne propustitePop kulturaMarija Šerifović se javno obratila grupi Lavina: Na današnji dan je donela Srbiji pobedu na Evroviziji, a evo šta nam sada predviđa
marija šerifović koncert (12).jpeg
Pop kulturaMomci iz grupe Lavina otkrili da li im se Marija Šerifović javila pred početak Evrovizije: Nastupaju na isti dan kad je i ona 2007, a evo šta su poručili
Grupa Lavina slavi pobedu na PZE
Specijal70 GODINA UJEDINJENI MUZIKOM! Od prve Evrovizije 1956. učestvovale 52 države, od kojih je 27 pobeđivalo, a samo Džoni Logan i Lorin više puta
ESC-Trophy-FOX7609_A_New-fill_size=1600x900-fill_size=1600x900 copy.jpg
StarsONE SU BILE UZ MARIJU ŠERIFOVIĆ NA EVROVIZIJI! Pokušavale da naprave grupu, evo gde su danas! Jedna je uspela u šou-bizu, druga vlada iz senke, nju Čola odabrao
Marija ŠErifoović Molitva Evrovizija (5).png