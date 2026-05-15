Pevačica Marija Šerifović ispisala je istoriju kada je Srbiji donela pobedu na Evroviziji 2007. godine u Finskoj pesmom "Molitva".

Iako su mnogi očekivali da će ovaj uspeh biti adekvatno nagrađen, pevačica je svojevremeno otkrila da od države nije dobila novčanu nagradu, uprkos predlogu da bude nagrađena poput sportista koji osvajaju medalje na velikim takmičenjima.

Kako je ispričala, pokojni Aleksandar Tijanić predložio je da za pobedu dobije 80.000 evra, ali do toga nikada nije došlo.

- Sećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsednika Borisa Tadića. On je pitao: 'Šta mogu da učinim za Vas?'. Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina - rekla je ona tada.

Pevačica je kroz osmeh istakla da kravatu ne nosi, te da je ona pripala menadžmentu, dok je za nju ostala samo bombonjera.

Ipak, pevačica je istakla da joj materijalna nagrada nikada nije bila prioritet.

- Ne nosim kravatu! (smeh) To je bilo za menadžment. Za mene samo bombonjera. Ma, nema veze. Ma, koga briga, ej, ne treba meni niko da kaže 'hvala'! Ja sam to učinila za naš narod, da budemo makar jedan dan u godini, ponosni, preponosni, Srbi, Balkanci, šta god.

Podsetimo, srpski predstavnici grupa "Lavina" ove godine nastupaju u finalu Evrovizije 2026, koje je zakazano za 16. maj u Beču.

