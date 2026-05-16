Slušaj vest

Miroslava Mima Živković nakon napuštanja grupe Models povukla se iz medijskog sveta i estrade.

Nakon mnogo godina Mimi je govorila o svojim počecima u modelingu ali i muzičkom svetu koji joj je zauvek promenio život.

"Uvek sam bila drugačija"

Živkovićeva je otkrila kako je zakoračila u svet mode i kakva je bila kao devojčica.

1/6 Vidi galeriju Mimi kao manekenka Foto: Printscreen tv adria

- Bila sam jedna od najmlađih manekenki. Sa 7 godina sam pričala da ću biti manekenka i pevačica. Bila sam mali klovn koji je sve zasmejavao, bila sam drugačija, izdvajala sam se. Pokazivala sam svoje talenat i tada. Prijateljica iz kraja je počela da radi revije, to je kasnije postala moja kuma. Nju sam pitala kako da dođem do revije, do celog tog sveta i otišla sam na kurs za manekene. Otišle smo do Božidarca i jako sam se dopala Jeleni Mladenović i bila sam joj ljubimica. Bila je moja druga majka, uvek bi me zvala za bilo šta što se radilo. Uvek sam volela da budem ljupka i da se uvučem ljudima pod kožu - govorila je Mimi za TV Adria i otkrila kako je došlo do saradnje sa grupom Models:

Poziv iz Srbije promenio sve

- Kada sam bila u Milanu dobila sam poziv od Vrbe, ne znajući da će nam to kasnije biti menadžer grupe Models. Pitao je da li mogu iz Milana dođem u Srbiju i probam da otpevam jednu pesmu. Rekao je da bismo nas 4 idealne da se napravi kopija grupe Spice girls. A mi smo odrastale zajedno, u spotovima, reklamama, na pistama, znamo se od malih nogu. Meni je sve to bilo jako lepo i mnogo sam želela da budem deo projekta. Brzo je krenulo snimanje spota za pesmu "Jedan dva". Dala sam sto posto sebe za sva ta snimanja. Imale smo podršku veliku, mnogo je bilo i sponzora. Kad su krenuli da i zvone na vrata, devojčice da me prate, žele da se slikaju tada sam shvatila koliko je to ozbiljno.

1/5 Vidi galeriju Modelsice Foto: Printscreen tv adria

"Bile smo projekat"

Mimi je otkrila ko im je bio najveća podrška, te je progovorila i obožavateljima.

- Pokojni Gru je bio mnogo uz nas, Montenigersi... Oni su bili baš podrška. Neki su nas zvali otvaračice usta, gledali nas čudno. Nije baš da nismo pevale i da smo samo otvarale usta, imale smo čak i prateće vokale. Mi smo imali neku našu priču, svi su nas gledali kao projekat. Imali smo nastupe, naše pesme, nismo bile konkurencija drugima svakako. Imale smo obožavatelje, mene su voleli i opasni momci i oni sa kravatom, Sindi ove opasne, Berendiku ovi moćnici, Sandru su hteli odmah da žene... Po nastupima nismo pevali Brenu, Šemsu, mi smo bile baš projekat. Nastup nam je koštao papreno. Da se nisam rano udala ozbiljnu bi karijeru imale sigurna sam, ali ja sam zapela da se udam. Postala sam malo bahata, povuklo me je sve to shvatila sam da nisam tako mirna i normalna. Tada sam shvatila da treba da se povučem - govorila je Mimi sa osmehom na licu za TV Adria.