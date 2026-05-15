Miroslava Mimi Živković nakon mnogo godina progovorila je o grupi Models, saradnji sa koleginicama i današnjim odnosima.

Mimi se prisetila uspeha i karijere grupe koja joj je promenila život iz korena, te je spomenila i svoje drugarice sa kojima je sarađivala.

"Sve smo ostvarile što smo želele"

Mimi je govorila o odnosu sa jednom od najbogatijih Srpkinja Ivanom Berendikom.

- Svaka od nas je znala u tom periodu šta želi od svog života. Sve što smo tada pričale smo danas ostvarile. Sandra je pričala da će živeti u nekoj vili i da će svaka imati deo za cipele. Ja sam želela lepog muža sa zelenim očima i da budem majka, Sindi je želela da se bavi dizajnom kojim se danas i bavi. Ivana Berendika je želela da putuje po Njujorku i završi dizajn u inostranstvu što je i uradila - govorila je Mimi za Adria TV i dodala:

Ivana Berendika nekad i sad Foto: Printscreen, Pritnscreen, Ilya S. Savenok / Getty images / Profimedia

"Ivanin nakit nosi Madona"

- Van udaje za jednog od osnivača Gugla, Ivana je ostvarila svoj san i jako je uspešna danas u svom poslu. Ona je skupljala pare za svoj fakultet i to je jako lepo. Taj njen fakultet završili su Armani i mnigi poznati. Njen nakit je jako popularan u svetu, njene komade nosi Madona i mnoge javne ličnosti. Svuda po Njujorku ga ima. Sada se ostvarila i u enterijeru, kao što je nekada radila minđuše ili ogrlicu, sada ukrašava nameštaj, to je zaista prelepo - govorila je Mima.

"Sandra je bila namazana"

Mimi je govorila i o Sandri Meljničenko.

- Sandra je bila premazana svim bojama. Ja još nisam bila toliko, ali od nje smo sve učile. Ona je opasna bila, stvarno. Čini mi se da je intelektom bila iznad nas, u smislu da je bila više potkovana od strane majke. Mama je nju driblala, već od malih nogu je čitala Hesea, Luizu Hej, Paola Koelja... - rekla je Mimi i dodala:

Sandra Meljničenko danas Foto: Valeriy Levitin / Sputnik / Profimedia, Profimedia

- Kad god smo išle na nastupe ona bi nam govorila: "Ove knjige da čitate, kaže mama dobre su". Dosta smo od Sandre učile. Još kao devojčica, posle nastupa sve što bi zaradila ponela bi u Sava Centar i za sav novac kupila haljine.