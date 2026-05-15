Radiša Urošević kaže da mlađim kolegama uvek savetuje da treba da slušaju njegovu generaciju i da ne snimaju sve što im se nudi.

Pevač, koji ima iskustva u poslu, napravio je i apartmane na Zlatiboru, te sada ima paralelne biznise, a njegova izjava napravila je pravi haos na društvenim mrežama.

Poruka mlađoj generaciji

- Preporučujem mlađim kolegama da vode računa kod teksta, da snimaju prave pesme i da to bude u duhu nekog našeg podneblja i našeg melosa. Nisam za to da se snimaju kaveri, mislim mogu da se snime, ali to nije to. Narod prepoznaje ono što je pravo, može dosta toga da se izgubi snimajući kavere - rekao je Radiša i dodao:

- Treba da vode računa šta snimaju i da rade sa pravim saradnicima. Da se ne ide na agresiju, nego na neke, lepe melodije. Rekao bih mladim pevačima da više slušaju moju generaciju ili starije pevače od mene Cuneta, Tozovca, Marinka i da se trude da pevaju kako su oni. I da pokušaju da uđu u Radio Beograd i da ostave nešto zauvek, trajno - rekao je Radiša ranije.

Imao pomoć porodice

Inače, što se biznisa tiče, nije u svemu bio sam.

- U poslednje vreme smo često na Zlatiboru, gore smo napravili jednu stambenu zgradu. Kada ljudi vide da je nešto kvalitetno urađeno, kada prepoznaju kvalitet, rad i trud, onda govore da uradimo još neku. To je stvarno mnogo težak posao, pogotovo rad sam majstorima, počev od struje, pa dalje - rekao je jednom prilikom pevač.

