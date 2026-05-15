Pevačica Sara Reljić danas je rekla „da!“ u crkvi, a potom i u opštini. Njen suprug se Luka Šulc, koji je inače iz Nemačke. 

Nedavno je Luka Saru zaprosio u Crnoj Gori i te kadrove možete da vidite na prvim fotografijama, a posle crkvenog i opštinskog venčanja slavilo se u jednoj iznajmljenoj vili. 

Udala se Sara Reljić Foto: Printscreen

Na svadbenom veselju bili su prisutni samo najbliži članovi Sarine i Lukine porodice, kumovi i prijatelji. 

Inače, otkrivamo vam da se Sara sada preziva Šulc jer je uzela prezime svog supruga.

Ljubi dečka Nemca

Sari se desila ljubav sa momkom iz Nemačke, a o tome nikada nije sanjala.

- Stalno sam govorila da nikad ne bih mogla za Nemca ali eto tako desilo se. Nije potpuno stranac, ma on je divan. On je mene osvojio svojom verom, srcem, manirima, a kasnije svojom porodicom. Više mi prija što nije čovek iz javnog sveta, nikada nisam želela da budem sa nekim iz javnog sveta. Nikada spotristi, fudbaleri nisu dolazili u obzir - bila je iskrena Sara, kojoj su jednom prilikom otkazali nastup zbog veoma bizarnog razloga.

