Vesna Vukelić Vendi gostovala je u emisiji „Pitao BiH za druga“, gde je otvoreno stala u odbranu Sofija Janićijević nakon što je u javnost dospela priča o njenoj vezi sa 41 godinu starijim Danetom.

Foto: Printscreen YouTube

Tokom razgovora, Vendi je iznela svoj stav o celoj situaciji, a potom i javno pozvala Daneta da se uključi u emisiju uživo.

- Taj poljubac je mačiji kašalj u odnosu na Pecu Vijagru recimo, koji je ostavio ženu, doživeo havariju izblamiran, ostavio i 50 evra. Mnogo je uverljivija ta priča, nego ova. Možda se nešto desilo sa Sofijom i njim. Ovde je atak na Sofiju koja treba da se razapne zbog jednog poljupca. Taj čovek mora da se pojavi sa dokazima. Imamo druge, grozne slučajeve i nikakva se hajka ne diže. Ovde je pucanje u devojku koja zaista voli Terzu. Ona je opsednuta sa njim da je to neverovatno. Ona sve vreme krvari za Terzom i ne može da shvati kako je on poverovao tu priču odjednom. Daneta jedno možemo da spakujemo u sezonu. Nemoguće da neko čim izađe upozna Daneta iste noći. Oni su imali mesec dana aktivnog druženja. Ua dva meseca čovek koji zna da je to bila velika ljubav sa Terzom, bila je spremna da bude kamenovana... Terza je za nju idealan, oni su se našli. Ona mu odgovara kao smirena osoba, po istom šablonu kao što Janjušu odgovara Vanja. Ona je samo trebala da bude mnogo mudrija, da pusti Terzu da se istutnja sa drugim ženama - rekla je Vendi, pa dodala:

- Umesto da radi na sebi, da izbacuje ljigavost iz sebe i otrove, ona smišlja priče i daje autogolove, bavi se Sofijom. Zamislite kad bi sad slikali svakoga sa kim se ljubi. Kao da je 30 godina bila u svinger klubu i razvela 3000 ljudi. Vidi se da je neki zli klju, koji pokušava da doše do ovoga, do raskida. Samo toj osobi koja je osmislila priču ide u korist. Kad Dane bude došao ovde i ispričao svoju priču, a ne da se krije i da pere ruke. Te poruke mogu da budu montirane. Za mene je jedini dokaz kad dođe ovde, sedne i ispriča. To je jedino merilo! Mi pričamo priču bez ključnog svedoka - rekla je Vendi.

Progovorila o svom ocu, vaspitanju i odrastanju

Podsetimo, Vesna Vukelić Vendi bila je jednom prilikom gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

"Brifingovao me je kao oficira"

Za Kurir je govorila o odnosu sa ocem i otkrila koja je energija vladala u njenom domu od ranog detinjstva.

- Imala sam tu sreću, moj otac je bio zaista ultraobrazovan čovek, on je završio vojnu akademiju sa najboljim prosekom, bio je najbolji đak Vojne akademije i zato je tako kao mlad dobio stan u 24. godini. Tu sam se ja rodila, moja sestra i moja ćerka. To je jedan šumoviti predio, jer on je iz Zmijanja i on ne voli ništa ravničarsko. Uopšte taj položaj gde sam odrasla, taj pejzaž gde je bilo puno igrališta, to je mene nekako učinilo da sam ja ta tri svoja kraka, a to je slikarstvo, odnosno umetnost, muzika i sportska aktivnost. Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe - govorila je Vesna