Vesna Zmijanac obeležila je 50 godina uspešne muzičke karijere prvim od tri zakazana koncerta u Beogradska arena, održanim 14. maja.

Iako joj je neposredno pred izlazak na scenu pozlilo, publika je uživala u emotivnoj večeri ispunjenoj njenim najvećim hitovima. Posebnu atmosferu upotpunili su brojni muzički gosti koji su svojim prisustvom uveličali veliki jubilej.

Foto: Marko Karovic

Koncert je umalo bio doveden u pitanje jer je Vesni pred sam početak pozlilo.

Na sreću, nakon hitne medicinske intervencije i ukazane pomoći u bekstejdžu, Vesna Zmijanac je smogla snage i izašla na binu, gde ju je publika dočekala gromoglasnim ovacijama.

Suze zbog Miroslava Ilića

Miroslav Ilić i Vesna Zmijanac

Veče je bilo obeleženo prisustvom dragih kolega, a poseban haos i oduševljenje u publici izazvao je Miroslav Ilić

Ilić je atmosferu podigao do usijanja pevajući svoje čuvene pesme poput "Polomiću čaše od kristala", "Još te nešto čini izuzetnom", "Luckasta si ti" i "Božanstvena ženo". Ipak, najdirljiviji trenutak usledio je kada se Ilić obratio slavljenici pre nego što je zapevao, zbog čega je pevačica jedva zadržala suze.

- Draga Vesna, srećnih prvih 50 godina! Da si živa i zdrava, pa da slavimo još godišnjica”.

Hitna pomoć u Areni

Vesna Zmijanac i Aca Lukas na koncertu

Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac suočila se sa neočekivanim zdravstvenim problemima neposredno pred početak svog nastupa u Beogradskoj areni. Dvoje kola Hitne pomoći su stigla na glavni ulaz Arene, nakon čega je ekipa ušla u bekstejdž.

Usled lošeg stanja u kom se našla, Vesna Zmijanac je morala da primi infuziju.