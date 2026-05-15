Barbara Bobak jednom prilikom govorila je o ljubavi i istakla da za nju nije problem da bude sama, jer je tada najuspešnija.

Pevačica se dotakla i bivših ljubavi, a svi i dalje pamte njenu vezu sa Darkom Lazićem:

"Produktivnija sam kad sam sama"

- To je nešto što je bilo. Ne volim da pričam o prošlim ljubavima! Generalno se osećam kao da nisam spremna da pričamo o tome, pa dodala kako sada gleda na ljubav:

- Produktivnija sam kada sam sama. Kada imaš partnera ne možeš da se posvetiš poslu. Ljubav na mene ne utiče... meni je super kad sam sama, ne nedostaje mi. Ja sam ženska bitanga, zato sam i sama - govorila je Barbara i dodala kakve muškarce voli:

- Što se tiče muškarca, nemam određeni tip. Svi su imali lepe zube, eto to sam primetila. Neka samo bude dobar čovek i neka me ne nervira. Izbegavala bih ljude sa javne scene, i volela bih sve to da držim u tajnosti - govorila je nedavno Barbara za Pink.

"Ljudi misle da sam poračunata veštičara"

Barbara je nedavno otvorila dušu i govorila o teškom periodu koji je ostavila iza sebe. Pevačica je priznala i šta je za nju bilo najveće opterećenje.

- Večito razmišljam da li ću ja da budem ljudima iz mog okruženja "too much", da li će roditelji da se razočaraju u mene... Zato i nisu, zato što se toliko opterećujem time, a imala sam toliko prilika. Imam čudne strahove i misli - govorila je za full screen media i dodala:

"Krijem taj deo sebe"

- Ja sam stekla utisak da ljudi misle da sam ja neka proračunata veštičara koja je imala neki skovani plan, da ne znam ni ja šta... Meni se to samo desilo, sve mi se to samo desilo u životu. Nisam imala to ni na kraj pameti. Ljudi nas ne posmatraju kao ljudska bića, da i mene može nešto da povredi, da može neko da me povredi. I onda, ako će tako da me gledaju, kako god se ja ponašala i kakve god primere davala, onda sam u fazonu da prosto krijem taj deo sebe. Ja ću se jesti narednih pet dana što sam se rasplakala sada i što sam pokazala slabost. Znaš, "pevačica ne treba da plače" - zaključila je Barbara Bobak.