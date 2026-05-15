Mladi umetnik Marko Tadić odlučio je da još jednom napravi pravu pometnju na muzičkoj sceni.

Poznato je da ne žali novac kada su spotovi u pitanju, da je spreman da zarad dobre lokacije ode i na drugi kraj sveta, zakasni na avion i zamalo bude uhapšen.

Marko Tadić Foto: Luka Spremo

Ovoga puta posebnu pažnju privlači spot, koji je sniman na do sada neviđenoj lokaciji u okviru Beograda na vodi, sa koje se pruža spektakularan pogled na ceo grad. Ova jedinstvena vizura Beograda prvi put je predstavljena publici kroz jedan muzički video, čime Marko dodatno pomera granice domaće produkcije.

U spotu, Marko pokazuje i svoj talenat sviranja violine, unoseći dodatnu emociju i autentičnost u celu priču. Spoj moderne produkcije, prepoznatljive melodije i njegovog ličnog pečata čini ovaj cover posebnim muzičkim doživljajem.

Emotivni cover pesme „Još je ne zaboravljam“, koju u originalu izvodi Bane Mojićević, dobio je potpuno novu dimenziju.