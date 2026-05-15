“IMAM EVROVIZIJSKU PESMU!” Marija Šerifović zaintrigirala Srbiju: Povratak na Eurosong posle 20 godina?
Marija Šerifović godinama je kategorično odbijala mogućnost da se ponovo takmiči na Evroviziji, međutim, sada je prvi put priznala da je ideja o povratku ipak probudila nešto u njoj.
Gostujući u Jutarnjem programu Radija S kod Irene i Ivana, Marija je potpuno iskreno govorila o mogućnosti da se posle skoro dve decenije vrati na najveću evropsku muzičku scenu.
Tokom razgovora o ovogodišnjem Eurosongu, voditelji su pomenuli da je Finska među glavnim favoritima za pobedu, što je odmah probudilo emocije kod pevačice, budući da je upravo u Helsinkiju 2007. godine odnela istorijsku pobedu pesmom Molitva.
– Čekaj, sledeće godine je 20 godina od moje Evrovizije? – upitala je Marija, a zatim priznala nešto što niko nije očekivao.
Pevačica je otkrila da joj je Bane Opačić napisao novu pesmu koja ju je odmah podsetila na Evroviziju.
– Sedim na Baliju, slušam pesmu i u jednom trenutku kažem prijateljima: “Ljudi, ovo je evrovizijska pesma!” Ne znate kakvu mi je pesmu Bane napisao – rekla je Marija kroz smeh.
Iako je naglasila da je njen odgovor za sada veliko i ogromno ‘ne’, prvi put je priznala da ju je sama pomisao na povratak ipak uzbudila.
– Malo sam se probudila… nešto mi je zatreperilo – iskreno je rekla pevačica.
Marija je zatim objasnila da danas na Evroviziju ne bi išla zbog pobede, već zbog emocije i iskustva.
– Kad bih išla, ne bih išla da pobedim, nego da se zabavljam. Da ona mala iz 2003. i ja hodamo zajedno ruku pod ruku i vidimo šta se promenilo – rekla je ona.
Voditelji su u šali dodali da Marija “ne mora ni na PZE”, već da bi je Srbija direktno poslala na Evroviziju, što je dodatno nasmejalo pevačicu.
– Jao, sad imam o čemu da razmišljam danas – zaključila je kroz osmeh.
Posle ove izjave mnogi će se zapitati — da li bi Marija Šerifović zaista mogla da napravi veliki povratak na evrovizijsku scenu tačno dve decenije nakon istorijske pobede?
A u videu ispod pogledajte i Marijinu brutalno iskrenu poruku za RTS i svoje kolege, gde bez dlake na jeziku poručuje da “Evrovizija nije platforma za rađanje novih zvezdica”, već ozbiljno takmičenje u kojem, kako kaže, “ego mora da se spakuje u džep”.