Već nekoliko nedelja društvenim mrežama kruže najave za muzički spektakl koji će ovog leta bez sumnje obeležiti Beograd i region veliki koncert “Južni vetar festival”, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu.

Interesovanje publike raste iz dana u dan, karte se prodaju neverovatnom brzinom, a fanovi iz svih krajeva Balkana sa nestrpljenjem iščekuju otkrivanje imena izvođača koji će te večeri stati na binu.

Ipak, među svim pitanjima koja su se prethodnih dana pojavljivala na društvenim mrežama, jedno se izdvajalo više od svih – da li će se Dragana Mirković pojaviti 27. juna na Tašmajdanu?

Odgovor koji je publika mesecima priželjkivala konačno je stigao – da, Dragana Mirković će nastupiti na velikom koncertu “Južnog vetra”, a potvrdu je dala upravo ona kada je njena najava objavljena na društvenim mrežama.

Vest da će jedna od najvećih balkanskih muzičkih zvezda biti deo spektakla izazvala je pravu euforiju među publikom.

Mnogi smatraju da koncert Južnog vetra ne bi mogao ni da se zamisli bez Dragane Mirković, pevačice koja je svojim glasom, emocijom i harizmom obeležila jednu čitavu eru domaće muzike.

Dragana Mirković danas važi za jednu od najuspešnijih i najvoljenijih pevačica sa ovih prostora, sa karijerom koja traje decenijama i hitovima koji su odavno postali deo istorije narodne muzike. Njena popularnost nikada nije jenjavala, a publika svih generacija i danas sa istom emocijom peva njene pesme.

Nakon prva dva albuma kojima je započela svoju karijeru, Dragana je 1986. godine napravila veliki iskorak i sa legendarnim sastavom “Južni vetar” snimila album “Spasi me samoće”. Upravo tada postala je deo čuvene petorke koja je harala bivšom Jugoslavijom i ispisala najblistavije stranice domaće narodne muzike.

Velika imena

Pored Dragane Mirković, tu legendarnu postavu činili su i Sinan Sakić, Kemal Malovčić, Šemsa Suljaković i Mile Kitić – imena koja su promenila tok estrade i stvorila bezvremenske hitove koji se i danas slušaju širom regiona.

Pesme koje je Dragana otpevala sa Južnim vetrom postale su evergrini uz koje su odrasle generacije. “Kad bi znao kako čeznem”, “Spasi me samoće”, “Milo moje što te nema”, “Što ću čuda učiniti”, “Simpatija”, “Dođi i reci da me voliš” i “Mamina i tatina” samo su neki od hitova koji i danas izazivaju emocije kod publike.

Te numere nisu bile samo veliki hitovi jednog vremena – one su postale simbol ljubavi, tuge, radosti i života miliona ljudi širom Balkana. Upravo zato publika sa posebnim emocijama očekuje Draganin izlazak na binu Tašmajdana, gde će posle mnogo godina ponovo odzvanjati pesme koje su obeležile čitave generacije.

Dragana se oglasila

Dragana Mirković se povodom nastupa obratila publici kratkom, emotivnom porukom:

“Dragi prijatelji, vidimo se 27. juna na Tašmajdanu. Voli vas vaša Dragana Mirković”, poručila je pevačica.

Njena objava izazvala je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama, a fanovi ne kriju oduševljenje što će upravo ona biti deo velikog spektakla.

Mnogi ističu da će njen nastup biti jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, jer je Dragana Mirković ostala sinonim za vreme kada su pesme trajale decenijama, a emocija u muzici bila iskrena i bezvremenska.

Publiku 27. juna očekuje noć puna nostalgije, emocija i najvećih hitova Južnog vetra, a sa imenima poput Dragane Mirković, Srećka Šušića i Kemala Malovčića jasno je da će Tašmajdan te večeri postati centar najvećeg muzičkog spektakla u regionu.