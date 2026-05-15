Zerina Hećo, nekada jedna od najintrigantnijih i najzanimljivijih učesnica rijalitija "Zadruga", nestala je iz javnosti, a njena životna priča podseća na najnapetiji filmski scenario.

Svojevremeno se našla u epicentru ogromnog skandala kada je u javnost isplivao njen intimni snimak iz rijalitija.

Naime, Zerina je u spornoj situaciji sa cimerom zaboravila na kamere, zbog čega je sve otišlo u etar.

Njeno kontroverzno ponašanje dovelo je do niza skandala, a mnoge je uplašila i dovela do suza kada je pred kamerama obrijala glavu na ćelavo.

Nakon teških psihičkih padova, napustila je Srbiju i preselila se u inostranstvo.

Njen ljubavni život bio je podjednako buran. Pored rijaliti romansi, imala je problematičan odnos sa pevačem Dadom Glišićem, za kojeg je tvrdila da ju je maltretirao, što je on oštro demantovao.

Kasnije je izgledalo kao da je konačno našla "princa na belom konju" – udala se za bogatog Grka, promenila ime u Atina Zerina Kandola i uživala u čistom luksuzu.

Međutim, ljubav je pukla, Zerina se razvela i ubrzo našla novog dečka, sa kojim je redovno objavljivala fotografije. Danas izgleda potpuno drugačije, pustila je kosu i uradila brojne estetske operacije.

Dugo je ćutala o problemu

Ipak, iza osmeha krili su se stravični zdravstveni problemi o kojima je dugo ćutala.

Zerina je svojevremeno otkrila da joj je još sa 14 godina dijagnostikovan tumor, a kasnije je priznala da se bori sa anoreksijom, aritmijom i teškom depresijom. Zdravstvena situacija je kulminirala kada je doživela moždani udar. Vidno uznemirena, tada je potražila pomoć lekara, a jedno vreme je provela i na Psihijatrijskoj klinici.

- Imala sam moždani udar, govor trenutno ne posedujem kao ni funkciju jedne šake - napisala je Zerina tada na društvenim mrežama, otkrivši da rečenice mora da piše na parčetu papira.

Od tog trenutka, Zerini se gubi svaki trag. Iako je ranije svakodnevno bila aktivna, već mesecima se ne oglašava na društvenim mrežama, zbog čega od nje nema "ni traga ni glasa".

Izbacivala je ranije slike sa muškarcem nepoznatim široj javnosti, da bi skroz prestala sa objavama na Instagramu.