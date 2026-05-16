Slušaj vest

Svadba Meline Arnold bivše Galić, najpoznatije kao Džinović, i dalje je tema o kojoj se govori i mesec dana posle ceremonije koja je bila upriličena u Monaku. Ona se svim silama pokušava da svetu pokaže kako je njen život posle braka sa muzičkom zvezdom postao još glamurozniji, luksuzniji i što je najvažnije „svetskiji". A ako je suditi po poslednjem potezu, izgleda da je bivšem mužu Harisu Džinoviću odlučila da pošalje veoma jasnu poruku: „Vidi mene sada!"

Savršena kulisa

Jer,gde ćeš bolje dokazati da si deo elite nego svadbom u Portofinu? Mestu gde letuju milijarderi, modne zvezde i svetski džet-set koji prosečan čovek viđa samo na Instagramu. Upravo tamo je Melina organizovala ceremoniju sa suprugom Džefrijem Arnoldom, i to, kako tvrde dobro upućeni, ne slučajno.

- Sve je bilo osmišljeno da izgleda „svetski". Od lokacije, preko dekoracije, do fotografija koje su morale da izgledaju kao naslovnica luksuznog magazina. Melina je želela da svi vide da sada pripada tom krugu ljudi - priča izvor blizak nekadašnjoj gospodi Džinović.

A Portofino nije izabran tek tako. To je ono mesto koje domaće javne ličnosti obično spominju kada žele da objasne da više nisu „obični smrtnici". Tu se kupaju Madona, Dolče i Gabana, Džordž Majkl. Tamo su jahte bogataša, privatne večere i ljudi koji piju šampanjac skuplji od prosečne godišnje plate na Balkanu. Ukratko, savršena kulisa za nekoga ko očajnicki želi da pokaže koliko je „daleko dogurao".

Zna gde se kupaju

1/5 Vidi galeriju Svetske zvezde vole luks destinacije Foto: B4859 / Avalon / Profimedia, Shutterstock, Profimedia



- Melina je godinama bila poznata kao Harisova žena, a sada očigledno pokušava da napravi potpuno novi identitet. Problem je što deluje kao da se više trudi da impresionira bivšeg muža nego što uživa u sopstvenoj sreći. Nije tu bilo ničeg spontanog. Sve je moralo da vrišti „elitno". Kao da je cilj bio da se pošalje poruka: „Eto, Harise, vidi gde sam stigla bez tebe." Samo što ljudi koji zaista pripadaju svetskom džet-setu obično nemaju potrebu da to toliko dokazuju- priča izvor kroz smeh.

Na društvenim mrežama mnogi su već primetili da Melina poslednjih meseci uporno gradi imidž žene koja živi život svetske aristokratije- luksuzna putovanja, ekskluzivne lokacije, skupi restorani, fotografije sa destinacija koje obicni ljudi gledaju samo u turističkim katalozima.

- Deluje kao da je razvod doživela kao PR projekat. Kao da po svaku cenu želi da pokaže da joj je sada bolje nego ikad. Medutim, što više pokušava da dokaže koliko je srećna i uspešna, ljudi sve više imaju utisak da zapravo pokušava nešto da nadomesti - kaže sagovornik Kurira.

Posebno je zanimljivo što su mnogi komentarisali da je Portofino upravo ono mesto koje bi trebalo da ostavi utisak na Harisa Džinovića, čoveka koji je godinama bio deo estradnog i elitnog društva.

Previše teatralno

- Iskreno, svaka čast što je uspela tamo da uprilčiči venčanje, ne može to svako. Cela prica deluje kao takmičenje sa bivšim mužem. Samo što je razlika u tome što Haris nikada nije morao toliko da se trudi da dokaže kome pripada. Kod Meline sve deluje malo previše teatralno, malo previše „pogledajte mene"- zaključuje izvor.

Podsetimo, svadba Meline i Džefrija Arnolda održana je 18. aprila. Veselje je počelo dan pre u Monte Karlu, gde su mladenci sa bliskim ljudima priredili večeru i druženje. Sutradan su Melina i Džefri sa gostima otišli put Portofina gde je održana ceremonija venčanja. Tamo je već bila usidrena jahta britanskog milionera, na kojoj smo i uslikali prvi put novopečene supružnike. Među 70 zvanica bili su i roditelji Meline, kao njena ćerka Đina Džinović iz braka sa Harisom.