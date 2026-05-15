Slušaj vest

Rade Lacković progovorio je o mnogim manje poznatim dešavanjima na estradi, na kojoj je već više decenija. On se dotakao rada sa Sašom Popovićem, druženju sa Zoricom Brunclik i Kemišom ali i o zaradima i ulaganjima koja nisu mala.

Na pitanje da li je pesma, kako se šuškalo, “S**si seka” posvećena Seki Aleksić, kaže:

- Nije, nije ona bila u opticaju u toj pesmi. Ovaj ja mislim da ona nije se*si seka. Seka je moja draga koleginica i znam je pre nego što je postala zvezda, dok je bila radna pevačica i odična i rekao sam: biće od tebe zvezda. Imala je uvek harizmu, energiju i znao sam da će stići dovde.

1/15 Vidi galeriju Rade Lacković Nekad i sad Foto: Privatna Arhiva

Rade kaže da je njegov talenat uvek negovao pokojni Saša Popović.

- Pa bio sam najprodavaniji pevač Grandu i ovaj Sale svaku emisiju me je gurao da idemo. Kada sam došao u Grand sa albumom, bio je najprodavaniji album od svih izdanja tog vremena i kaže Sale da li si ti svestan kakav je ovo album. Ja kažem, ma bitno mi je da prođe dobro da ima posla, a on kaže meni ovim rečima: ne možeš odraditi posao koliko će biti.

Čak i kada bi Rade tražio da se malo odmori, Popović je insistirao na njegovom dolasku rečima: “Ma dođi sad, dođi ovamo”.

"Morali smo da plaćamo Grandu"

Na pitanje da li je plaćao Grandu da bi izdao album pošto se pričaju razne priče da je trebalo dosta izdvojiti kako bi se bio deo tog poznatog muzičkog jata, Rade kaže:

- Pa bilo je nešto da se uplati. Naravno. Bilo je ali svi smo to vreme tražili. Jednostavno bilo je takvo vreme i morali smo. Čak neki pevači su čekali da skupe pare. Nezahvalno je pričati o tome koliko, mislim korektno je bilo, nije to bilo sad nešto da ne može da se plati ili što nije realno, bilo jer zaista okej jer smo reklamu dobijali i meni je bilo ok. Ja sam zadovoljan, nemam ništa protiv te saradnje.

1/5 Vidi galeriju Poznati pevač narodne muzike, Rade Lacković, ove večeri se po prvi put pojavio pred kamerama u društvu svog sina Jovana Foto: Printscreen Pink

Rade je pričao i o starim hitovima koje omladina danas sluša, koncertima i tremi ali i druženju sa Zoricom i Kemišom.

- Slušao sam uvek kompozitore sa kim sam sarađivao. Na primer kad sam radio sa Kemišom album, on je vodio priču oko toga. Zorka je i kao drug i kao sestra i kao kao mentor da posavetuje. Divna žena, a o pevanju da ne pričam. Ona je za mene je pevačica broj jedan.