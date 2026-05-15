Sanja Brnović 2010. postala je poznata javnosti kada se pojavila u VIP "Velikom bratu", te je bila jedna od atraktivnijih učesnica.

Tokom perioda kada je bila veoma popularna, uplovila je vezu sa košarkašem Nikolom Pekovićem, i pričalo se čak i o njihovom venčanju, ali romansa se ubrzo završila.

"Sputavala sam sebe"

- Bili smo veoma vezani, ubrzo smo se i verili, pa mi se zato i činilo da naša veza nije trajala skoro sedam meseci, nego sedam godina. Iako sam se trudila da se isključim iz posla, potajno sam želela da radim jer mi nije bilo interesantno da po ceo dan sedim u kući bez obaveza. Sputavala sam sebe i vremenom je nezadovoljstvo bilo sve veće i došlo je do zasićenja. Zbog toga je naša ljubav odjednom pukla i rastali smo se. Nisam tip osobe koji pati zbog ljubavi, pa sam nakon našeg razlaza počela odmah da radim, a i izbrisala sam zajedničke fotografije kako bih što pre zaboravila to iskustvo - izjavila je svojevremeno Sanja.

Kada je u pitanju njen ljubavni život, pominjali su se mnogi poznati muškarci.

Marko Jarić, Leni Kravic, Ronaldinjo...

Povezivali su je sa fudbalerom Masimom Abrozinijem, Ronaldinjom, a postojale su spekulacije da je čak i Leni Kravic pokušao da je smuva.

Ono što je mnoge intigriralo jeste njen odnos sa košarkašem Markom Jarićem, budući da je fizički podsećala na njegovu bivšu suprugu Adrijanu Limu.

Sanja se nakon povezivanja oglasila tim povodom.

- Hoće li prestati priče o mom ljubavnom životu? Osobe koje me poznaju i ne poznaju, hoće li prestati da plasiraju priče o meni da sam u vezi sa osobama koje čak i ne poznajem, kao i da me spajaju sa drugarima sa kojima kafu popijem? Stvarno sramota - istakla je Brnovićeva.

Inače, Sanja danas nije medijski aktivna, a čak je i svoj Instagram profil zaključala.