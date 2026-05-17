Slušaj vest

Nada Topčagić trebalo je da nastupi na manifestaciji Majsko leto, ali do njenog pojavljivanja ipak nije došlo zbog nesvakidašnje situacije.

Kako saznajemo, Nada je zajedno sa suprugom Zlatkom Đorđevićem uredno krenula ka događaju koji je organizovan u ustanovi kulture Čukarica, gde je bila najavljena uz brojne kolege sa estrade. Međutim, pevačica nije uspela da pronađe lokaciju održavanja manifestacije, zbog čega je njen nastup izostao.

Nije se snašla

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić u epicentru Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC, Printscreen, Kurir TV

Neverovatno

Prema rečima izvora bliskih estradi, Nada je na vreme krenula na događaj i nije bilo nikakvih problema sa njenim dolaskom sve do trenutka kada je trebalo da stigne na samu adresu. Zbog zabune oko lokacije, muzička zvezda se nije pojavila pred publikom koja je očekivala njen nastup.

Manifestacija je ipak nastavljena po planu, a publika je uživala u programu i nastupima drugih izvođača. Za sada se pevačica nije javno oglašavala povodom cele situacije.

Inače, Nada spada među pevačima koji su najtraženiji na festivalima i velikim koncertima.