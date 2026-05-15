U podkastu "Nije sve tako crno" Dragan Marinković Maca svojevremeno je otvorio dušu i bez dlake na jeziku govorio svom poslovnom ali i privatnom životu.

Marinković je u razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić tada priznao sve svoje borbe i pobede koje su došle kao rezltat dugogodišnjeg truda, a zatim otkrio detalje odnosa sa Jovanom Marinković o kojima gotovo nikada ne priča u medijima.

"Samo budali je pomodarstvo imati mlađu ženu"

Macina supruga je 20 godina mlađa a vest o njihovom venčanju odjeknula je kao bomba i izazvala mnoštvo predrasuda i komentara, a glumac je jasno stavio do znanja da ga ne interesuju tuđa mišljenja.

Foto: Printskrin/Instagram

- Samo budali je pomodarstvo imati mlađu ženu. Sve što je pomodarstvo je smeće! Kao što je danas pomodarstvo biti gej. Znaš li koliko ljudi ima koji imaju ženu i decu, a sa strane se bodu... Ja da sam gej, gej sam i u čemu je problem?! Upoznao sam ih milion i radio sa njima. Igrao sam sa jednim evropsku predstavu, sjajan i normalan dečko - govorio je Marinković i dodao:

"Divna i časna devojka"

- Jovana je jedna divna i časna devojka. Bože zdravlja uskoro i majka moje dece koja nema potrebe da izlazi u javnost. Ona nije kao što su ove žene od poznatih, budale iskompleksirane kojima je dosadno, pa uz muža postaju kreatorke... Jovana nema tu potrebu za medijskom pažnjom, boli nju k**** za sve to. Ona ima svoj posao, kolorista je, radi ima svoje klijente, radi, ćuti...Te predrasude i lažni moral me ne interesuju. Uvek se nađe neki navodni intelektualac koji ima nešto da prokomentariše, užasna su vremena - istakao je tada Marinković.

Selidba u Istru

Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promeni život iz korena, pa se iz Srbije, preselio u Hrvatsku, saznao je i pisao Kurir.

Glumac i šoumen otkrio je kako počinje i kako se završava njegov dan u novom domu i šta je on što ga čini srećnim.

- Novost je da više nisam Sremac, već Istrijan. Da ne bih iščekivao dan kada ću krenuti na more, odlučio sam da bacim sidro u Istri, preko puta Briona. Dom nije mesto gde si rođen, već gde svi tvoji pokušaji bekstva prestaju. Verujem da je ovo konačna destinacija. Volim more, ljudi su divni, Italija je blizu, Italijane obožavam – imaju stila, ukusa, odličnu hranu. Budim se bez notifikacija, slikanja kafe i deljenja savršenih trenutaka s ljudima koje i ne poznajem. Dan počinjem i završavam molitvom. To mi je jedina nada, uteha i spas u ovom opštem ludilu. U svojoj novoj predstavi imam rečenicu: „Sutra nikome nije obećano“. Moramo se baviti suštinskim stvarima - govorio je Maca.