Ivana Selakov i Slađa Alegro ukrstile su glasove i publici predstavile novu duetsku pesmu pod nazivom "Osveta".

Njih dve su, za ovu numeru snimile i visokobudžetni spot, na kojem je radio veliki produkcijski tim. Atraktivne scene, moderna estetika i emotivna atmosfera samo su deo onoga što prati novu pesmu, za koju mnogi već prognoziraju da će postati veliki hit.

Pokazale sposobnosti

Ivana Selakov dominira Foto: Marko Karović, Printscreen Instagram, Printscreen

Publika je sa oduševljenjem reagovala na saradnju dve popularne pevačice, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu. Posebnu pažnju privukla je energija koju Ivana i Slađa donose u duetu, ali i snažna emocija koja dominira kroz pesmu i spot.

Spremna za izazove

Slađa Alegro ukrstila glas sa koleginicom Foto: Petar Djordjevic, Printscrean, Printscreen

-Ponekad se najlepše stvari dogode onda kada ih život uopšte ne planira. Dve žene, dve suprotnosti, a totalno iste duše. Spojila nas je muzika, ne trend, ne kalkulacija, samo ljubav prema istom. Muzici. Uživajte napisala je Selakov uz objavu koja je izazvala brojne reakcije publike.

Pevačice Slađa Alegro i Ivana Selakov važe za izvođačice sa izuzetno moćnim glasovima, sposobnim da prenesu duboke emocije i osvoje publiku od prvog tona. Obe imaju višegodišnje iskustvo na muzičkoj sceni i bogat repertoar koji ih je učvrstio kao prepoznatljive i poštovane umetnice u domaćoj estradi. Njihova dugogodišnja karijera i profesionalizam vidljivi su i u novom duetu, gde su spojile svoje glasovne sposobnosti i scensku energiju.