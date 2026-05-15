Jedan od najpoznatijih densera devedesetih Dača Dak na estradu je kročio zahvaljujući najvećoj regionalnoj muzičkoj zvezdi, Dragani Mirković.

On je bio u plesačkoj grupi zajedno sa Đoletom Đoganijem, Gagijem Đoganijem, Bakijem Bi Frijem kada im je muzička zvezda dala šansu i povela na turneju.

Početak karijere vezan za Draganu

Ona je bila prva pevačica koja je spojila narodnu muziku i dens plesače. Mnogi su posle saradnje s njom osnovali svoje grupe i postali zvezde. Tako je bilo i s Dačom, koji se nakon plesa otisnuo i umuzičke vode, osnovao je grupu Dak u kojoj je prva pevačica bila Ksenija Pajčin.

Dača je svojevremeno bio deo projekta "Rame uz Rame sa Draganom" kada je govorio o njenom liku i delu.

"Najbolji plesač među pevačima"

- Odgledao sam prvu epizodu, šou je odličan. Ideja je perfektna, naročito za mene koji sam kroz ples ušao u estradni posao. Da budem iskren, ne iznenađuje me što je Dragana povela tu priču. Ona je oduvek, pored vokalne strane, cenila i plesnu stranu. Dragana je svojevremeno bila, a sigurno je i sada, najbolji plesač među pevačima - govorio je Dača.

Denser se tom prilikom podetio i turneja devedesetih.

- Imam sliku s prve turneje, bili smo klinci. Imali smo sreću da radimo s njom jer je volela ples. Dosta nam je to pomoglo i kao grupi i kao pojedincima koji su se bavili plesom. Zahvaljujući njoj smo dobili medijsku pažnju i sve ostalo što je išlo uz to. Bio sam u toj početnoj postavi, kada su bili i Đogani, Gagi, Baki B3, Sani Trik FX. Dragana nam je dala prostor da se pokažemo. Ona nam je otvorila vrata da nešto što je andergraund uđe u mejnstrim. Svima nama koji smo se bavili plesom je pomogla. Za sve nas je ta saradnja bila izuzetno bitna - pričao je Dača za Kurir i dodao:

- Dragana je tada bila popularna, ali ni blizu onoga koliko je bila posle. Tad joj je menadžer bio pokojni Raka Đokić. Ja pre svega gledam ljude kao ljude, a ne da li je neko zvezda ili ne. Ona mi se odmah dopala prvo s ljudske strane, a onda i zato što je volela ples. Stalno je dolazila u salu, bila je pozitivna, htela je da uči, da radi, meni je to bilo super.