Javnost već zna da pevačica Edita Aradinović uživa u blagoslovenom stanju, a za to vreme ona ne odustaje od rada na sebi. Sada je ona pokazala kako izgleda njen dom.

Ostvarla želju do 30. godine

Edita je pre tri godina ostvarija svoju želju, a to je da kupi nekretninu do ulaska u četvrtu deceniju. Međutim, tu želju je podigla na viši nivo kupivši čak dva stana. Ona se tada pobrinula da prostor izgleda po njenoj meri, pa su joj u tom sređivanju pomogli i najbolji stručnjaci za to.

- Ova godina je takođe ključna za mene, jer sam ispunila svoj devojački san, da obezbedim sebi stan do 30. godine i uspela sam u tome. Jako sam emotivna dok ovo pišem i još uvek nisam ni svesna da ću ove godine kročiti u svoj stan - ponosno je rekla pevačica.

- Estetika mi je važna i zato sam birala bukvalno najjače ljude za to - rekla je Edita još 2023. godine.

Na sve je mislila

Pevčica je dobro organizovala prostor, pa je obezbedila držače za čaše na plafonu, a pored elemenata nalazi se udubljenje sa policama. Takođe je, verovatno, kako bi dobila na prostoru, napravila "ostrvo" koje je deo za ručavanaje. To ostrvo okružuju stilizovane stolice sa visokim sedenjem.

Povukla se iz javnog života

Jednom prilikom je donela odluku da se na neki period povuče iz medija. Ona se oglasila putem svog naloga na Instagramu i objasnila da joj je trenutno potreban mir.

- Što se intervjua i medijskih pojavljivanja tiče, nadam se da imate razumevanja, ovde pravim pauzu. Imam još tri nastupa, nakon čega mi sledi odmor. Trenutno nisam u stanju da se dodatno medijski eksponiram i volela bih da to ispoštujete - napisala je Edita nedavno na svom profilu.

