Spisateljica i nekadašnja voditeljka, Jelena Bačić Alimpić, prvi put je progovorila o tragičnom iskustvu kada je njen život bio zavijen u crno zbog smrti majke.

Jelenina majka je napustila ovaj svet početkom ove godine, a ona ne krije da ta bol ne prolazi ni mesecima kasnije, istakavši da se sa majčinim odlaskom i te kako teško nosi.

- Mnogo mi je teško, ostala sam siroče, bez oba roditelja. Svaki dan plačem otkako sam izgubila majku i mnogo mi nedostaje. Mi smo se dan pre njene smrti smejale i grlile i jednostavno i dalje ne mogu da verujem šta se desilo - priča Jelena kroz suze za Infomer.

Telo reaguje na stres

Spisateljica ne krije da su joj se zbog stresa javili problemi sa štitnom žlezdom.

- Zbog stresa i šoka imam problem sa štitnom žlezdom, kao i svaka žena u mojim godinama. To je stvarno jeziva bol i stvarno nisam dobro - iskreno priznaje Jelena.

Knjiga po istinitom događaju

Bez obzira na muku koja ju je snašla, ona je uspela da smogne snage da završi roman koji je počela da piše.

- Uspela sam da skupim snage i da završim knjigu u svemu što mi se dogodilo - zaključila je ona u tom razgovoru.

"Jedva sam preživljavala"

Ona se jednom prilikom prisetila da posao voditelja nije ni malo lak, te da je u teškim trenucima morala da glumi dobro raspoloženje pred kamerama.

- Vaše gledaoce apsolutno ne interesuje šta se vama dešava u privatnom životu. Vi ste lepi, mladi, našminkani i nasmejani, seli ste ispred kamere i radite svoj posao. Meni, dok je otac umirao, ja sam se smejala, vodila sam muzičke emisije - otkrila je ona za "Kurir" i dodala:

- Samo sam zamolila realizatora da me ne snima krupno, jer sam jedva preživljavala svaku emisiju. Ja sam glumila TV lice. Niko nije znao, niti je trebalo da zna šta se u tom trenutku dešava u mom privatno životu - rekla je ona tada.

Zdravstveni problemi

Jelena je otkrila da je pre nekoliko godina imala cistu na dojcikoja je nestala kada je prestala da se bavi stresnim poslom.

- Ja ću dati medicinski primer u mom slučaju. Dakle, dok sam radila na televiziji imala sam cistu 9 milimetara na levoj dojci koja je rasla i naša doktorka Dragana Bogdanović Stojanović je rekla "Moraćemo to da punktiramo". Okej, moraćemo, ali ja nikad ne stižem, uvek nam je to poslednje jer nije ništa alarmantno. Šta se zapravo dešava, ja dam otkaz na televiziji, na cistu sam zaboravila, to se tako tada poklopilo i tri meseca kasnije odem na redovnu kontrolu i kažem "Gago, a ona cista?", ona me pita "Koja cista?" Nema ciste, nema stresa. Kad radiš pod stresom i onda kada se povučeš, kada daš svojoj duši oduška i kreneš da lečiš svoju dušu, prosto i tvoj organizam tako reaguje - rekla je iskreno Jelena Bačić Alimpić gostujući na televiziji K1.

