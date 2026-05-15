DA LI PREPOZNAJETE PEVAČICU SA SLIKE? Bila s jednim od najpoželjnijih muškaraca u Srbiji, sad isplivala njena fotka bez šminke! Jednu stvar svi komentarišu FOTO
Pevačica Ivana Peters je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelila sliku sebe bez šminke, a mnogi su komentarisali upravo to.
Naime, komentari o tome kako je prirodna su se samo nizali, pa je prikupila brojne simpatije na društvenim mrežama.
Na fotografiji koju je objavila, jasno se vidi da nema ništa operisano na sebi, a to je mnoge prijatno iznenadilo.
- Ivana svaka čast na hrabrosti da budete to što jeste. Vaše oči govore sve, dobrota je najvažnija - samo je jedan od komentara na Instagramu koje je dobila.
Kraj posle 32 godine
Ivana Peters od aprila više nije deo popularne grupe Tap 011.Iako još uvek nema zvaničnog objašnjenja da li je reč o trajnom razlazu ili privremenoj pauzi, jedno je sigurno - bend već nastupa u novom sastavu.
- Legendarni Tap 011 donosi veče hitova koje znaš napamet, ali u novoj energiji! Ove godine dolaze sa novom Ivanom - navodi se u saopštenju.
Prema objavama na društvenim mrežama i najavama predstojećih koncerata, uz Gocu Tržan sada peva Ivana Vladović, koja je preuzela mesto Petersove.
Bila sa Vukom Kostićem
Veza između pevačice Ivane Peters i glumca Vuka Kostića dugo je bila potpuno nepoznata javnosti. Informacija o njihovoj kratkotrajnoj romansi iz mlađih dana postala je medijski aktuelna tek nakon što je pevačica prisetila te ljubavi.
Detalji o ovom odnosu otkriveni su tokom jednog gostovanja Ivane Peters u emisiji "Amidži šou". Odgovarajući na pitanje voditelja o osobama sa javne scene koje su joj se udvarale, pevačica je navela ime poznatog glumca. Tom prilikom je objasnila da su simpatije bile obostrane i da su u jednom periodu u prošlosti ostvarili emotivnu vezu. Pevačica je naglasila da se to dogodilo davno, te da svoj privatni život inače uspešno skriva od medija.
- Bilo je obostrano. Davno smo bili malo zajedno. Odličan je glumac pre svega, jedino što ne volim što ide u lov. Pozdrav za njega. Sve dobro krijem, ovo je dovoljno što sam rekla. Davno je bilo, ne sećam se zašto smo raskinuli - rekla je Ivana tada.
Sagradila sebi luks vilu
Jedan deo dnevnog boravka je sav u staklu i vratima odakle se pruža pogled na bazen, ležaljke, ali i prirodu.
Sa njene terase može da se uživa u mirisu biljaka, a sve oko nje okruženo je zelenilom.
Takođe, svi prozori i vrata su zaštićeni komarnicima pa nema bojazni da će u kući ući mnogo insekata.
Ivana ne krije koliko uživa u ovoj dvospratnici, pa lepo vreme sada mahom koristi da se sunča na ležaljkama u svom dvorištu.
BONUS video: