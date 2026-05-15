Pevač Dino Merlin već decenijama svojom muzikom pogađa srca širom regiona. On je sinoć bio gost na koncertu pevačice Vesne Zmijanac, a sada je progovorio detaljnije o životu, ali i o njihovom odnosu.

O Sarajevu i budućim koncertima

Pevač je, inače, rođen u Sarajevu gde i danas živi u porodičnoj kući.

- Nakon 11 godina sam ponovo u Sarajevu, u mom rodnom gradu, to je jako lep osećaj. Tri puta će biti Koševo, petak subota i nedelja - sa osmehom priča Dino, a na komentar da je to veliki broj publike koja će doći iz celog regiona, kaže:

- Biće puno sveta. Lep je osećaj da pevam na ulicama gde sam te pesme pretežno napisao i tim mahalama, u tom miljeu gde sam odrastao i koji su me napravili onim što jesam - istakao je pevač.

Dino ne krije da za Vesnu ima samo reči hvale, a ističe da njihovo prijateljstvo, zajedno sa pesmom "Jorgovani", traje decenijama kao simbol jedne ere.

Podsetimo, on se sinoć pred punom Arenom u Beogradu obratio pevačici emotivnim rečima:

- Upoznao sam jednu divnu ženu koja mi je pružila ruku kada mi je bilo portrebno. Kada sam bio jako mlad i kada nije bilo mnogo ljudi koji su mi pružili ruku, ona je prepoznala potencijal u meni. Prepoznala je ovu pesmu i toliko nas je zadužila sa svojim instinktom, osećajem i talentom da prepozna pesmu - rekao je Merlin o koleginici.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Ona je moja Tina Tarner"

- Baš je lep osećaj kad nešto dugo traje tako ima kontinuitet. Pesma “Jorgovani” i naše drugarstvo traju. Vesna treba da radi velike koncerte, ona je to pre i radila. Ona je moja Tina Tarner - istakao je Merlin za Blic.

Ovako su oni izgledali zajedno na sceni:

Dino je takođe istakao da ima dosta talentovanih mladih pevača na sceni, ali nije želeo da kaže imena onih koje je prepoznao kao buduće zvezde.

- Ima jako puno mladih ljudi, koji su uvek interesantni, to. Imam neke na umu ali to treba da se desi - rekao je zagonetno.

Dino je pun podrške za mlade pevače, budući da je, kako je i sam naveo, Vesna njemu pružila ruku kada niko drugi nije.

Kako su nastali Jorgovani?

Podsetimo, jedan od najvećih domaćih hitova u poslednje četiri decenije zasigurno je duet "Jorgovani".

Vesna je ranije otkrila kako je zaista došlo do toga da sa kolegom iz Sarajeva snimi duet, te da trenutak kada je prvi put zasvirao i zapevao tu pesmu za njega nije bio ni malo prijatan.

- Nisam bila uobražena, naprotiv. Ja sam u to vreme jedina znala ko je on. Kod nas još nije bio priznat, a u Bosni je bio neko i nešto. Ali, ja sam znala za dve njegove pesme koje sam mnogo volela, ali nisam znala čoveka. Tad je on već imao "Bosnom behar probeharao", "Je l' Sarajevo gde je nekad bilo"... I to sam ja znala, ali drugi nisu znali - počela je Vesna.

Ovako je izgledala Vesna u jeku popularnosti:

- Onda je on došao jednog dana, onako, sa svojim menadžerom na: "Kuc-kuc, ja stig'o, ja sam donio nešto, donio sam hit", na šta su ovi oko mene: "Ma, kakav hit...". Ja ga gledam, pa nije lud da dođe iz Sarajeva bezveze, mora da ima keca u rukavu, došao je u Beograd samo zbog mene. Odemo mi u studio, treba mu gitara da odsvira. Bilo je tu ljudi, snimali su nešto. Sad, on meni peva: "Koliko sam puta umro, a ti me oživjela... Koliki sam pijanac bio, a ti me otrijeznila...". Kad, moj menadžer kaže: 'To nije ništa!' - prisetila se pevačica u podkastu Bokija 13.

- Kažem ja: 'Pevaj!'. Čujem ja... Pesma, da je recituješ - mora da valja, a ne da pevaš! Vidim ja kako ću to da otpevam... A on kaže, srce moje: 'Možeš ti to i sama pjevat', ne moraš sa mnom...'. Ne... Ja kažem: 'Ne! Ti i ja ćemo ovo zajedno otpevati!'. Sad on, razočaran, onako, što nisu svi popadali tu u nesvest, kaže: 'Ja ću moj dio da otpjevam i ja idem, a ti poslije pjevaj kol'ko hoćeš i šta hoćeš.' On je sav tako "kratak". I tako i uradi. Otpeva svoj deo i ode. Ja ostanem sa snimateljem, modulaciju smo napravili sami, bez njega, a meni žao što njega sad ništa ne interesuje. Kornelije Kovač je radio aranžman. Niko nije nešto pao na nos, samo sam ja unutar sebe znala da će to biti veliki hit i da treba vremena. Dobrivoje Marinski i Vlada Jovanović su mi tad bili menadžeri - ispričala je Vesna Zmijanac tada.

