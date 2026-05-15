Kada je reč o muzici, mnogi pamte devedesete upravo po dens ekipi koja je tada osvojila mnoga srca svojim pesmama, nastupima i energijom. Đogani, Trik FX, Gagi i Ivan Gavrilović tada su harali scenom.

Danas ih je sve okupila Silvija Đogani, ćerka Slađe i Đoleta.

Naime, Silvija je proslavljala rođendan, pa je tom prilikom okupila svoje najbliže koji su napravili žurku za pamćenje. Oni su igrali, u duhu devedestih, kako ih i pamtimo i time oduševili hiljade na društvenim mrežama.

Đole i Slađa u zagrljaju

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste kadar na kom se, kao nekada, vide Đole i Slađa, zagrljeni. Izgleda da su odnosi između njih perfektni i da ih ništa neće sprečiti da ulepšaju rođendan svoje ćerke.

- Kad okupim najbolju ekipu za rođendan - napisala je Silvija na videu koji je objavila.

Komentari ispod objave su se samo nizali, pa su mnogi komentarisali da im mladi od 20 godina ne mogu ni prići, a neki su se zapitali i gde je Vesna, budući da je nema na snimku.

- Ulepšali ste mi dan - bio je jedan od komentara.

O razvodu roditelja Silvija je jednom prilikom otkrila da su i ona i sestra bile upućene u razvod roditelja

- Bila sam peti razred, 11 godina, mislim da mi nije pao teško jer smo uvek u porodici pričali o svemu, znali smo šta se dešava i uvek smo imali otvoren odnos i sa mamom i sa tatom. Moja sestra i ja smo bile upućene u sve i mi smo bile za to da ako im ne ide zajedno i ukoliko ne vide budućnosti da se razdvoje. U to vreme nije bilo puno razvoda, ja sam bila jedina u odeljenju koja ima razvedene roditelje, ali mi nije bilo teško - priznala je i dodala:

- Mojoj mami je bilo teško da krene sve ispočetka ali ona je jaka žena, želela je da sve izgura sama. Pamtim neke situacije kada smo se odselile sa mamom, a tata je ostao u našoj porodičnoj kući. Moja mama je želela da započne samostalan život, ali ona je mnogo jako i nije želela da nam pokaže da joj je teško. Nakon toga je sve došlo na svoje. Ona je lavica, takvu ženu još nisam upoznala - ponosno je istakla Silvija o Slađi tada.

