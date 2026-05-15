Muzička zvezda Vesna Zmijanac večeras organizuje svoj drugi po redu koncert u Beogradskoj Areni. Ona je pre velikog spektakla stala pred okupljene medijske ekipe i otkrila da li joj je naporno, šta joj je rekla ćerka, ali je i detaljnije pričala o svom odnosu sa Dinom Merlinom.

- Zadovoljna sam, kad čujem komentare, posobno. Ja nemam vremena za zadovoljstvo, moram da radim. Zato gledam da uradim sve dobro da se to svima vama svidi, da ja dobro pevam i imam snage da izdržim. Malo su teške ove moje pesme. Ne umem da uradim koncert da traje koliko treba, mene ponese da to produžim onoliko - iskrena je Vesna.

- Arena je zahtevnija od svih drugih prostora. Ogromna je, moraš da se obraćaš masi koja je daleko, a i fizički je teško - objašnjava ona.

"Jorgovani su brak između Merlina i mene"

- Dino je vrlo zahvalan za sve u životu što neko uradi za njega, ja sam najviše. Mislim, nisam ništa uradila, on je napravio "Jorgovane" koji su neprikosnoveni još uvek i poštuje me jer sam ja tada bila mnogo velika zvezda, a on je tek počinjao. Kako je sinoć rekao, "Jorgovani" su brak između nas dvoje. Odazvao se na svaki moj solistički koncert, i ja sam njemu. To je preraslo u prijateljstvo i on je jedini čovek u kog ne sumnjam da šta god ikad god treba, tu je za mene.

O kolegama koje nisu došle na njen koncert rekla je sledeće:

- Ne biti pred 60.000 ljudi u Areni za tri dana je njihov problem, ne moj - iskrena je.

Ovo su joj rekli Relja i Nikolija

- Relja je oduševljen. Nije sumnjao u mene, a Nikolija je brinula kako ću da izdržim, da li mi je naporno. Postavili su mi red stolica na binu, ne bih li sela u nekom momentu. Ali, pošto ja kad sednem, vi napišete "Vesna sedi i peva". Nisam htela iz inata da sednem. Mogu ja i tako, ali teže mi bude, ne ide da non-stop sedim - kaže Vesna, a potom se osvrnula na Sašu Mirkovića i produkciju koja stoji iza ovog događaja.

- Nevidljivi Saša Mirković to radi tako da sve funkcioniše apsolutno, a da njega nema. Ima očigledno odličnu ekipu i ljude koji rade za njega, menije to fenomenalno. Zahvalna sam za sve ove dane. Bilo me je teško ubediti, nisam htela da razgovaram o koncertu. Jedan dan me je samo pozvao i rekao "Hoćemo da radimo nešto?", Kažem "Gde", kaže "Pa Arena". I eto. Mirković je krivac za sve ove koncerte i ovo lepo vreme koje imamo. Vratio mi je veru u koncerte. Zahvaljujući njemu mi sada imamo ove koncerte - rekla je pevačica.

"Kafana dobro dođe za kondiciju"

Pevačica je otkrila da voli da zapeva i u kafanama.

- Mene možete uvek da vidite u nekakvoj kafani da uzmem mikrofon i otpevam nešto - iskrena je Vesna, pa nastavila o kafanskim nastupima.

- Kafana dobro dođe za kondiciju - rekla je.

O navodima da joj je pozlilo

- Nije bilo ništa. Ništa se nije desilo. Savršeno sam se osećala, videli ste i sami. Imala sam podršku kolega i gostiju. Kad Dino sedne u auto i dođe do vas i nešto opteva, pa onda ponovo sedne u auto i ide za Nemačku da odradi drugi koncert, tu nema prostora da meni bude nešto.

"Lepa Brena mi nije čestitala na koncertu"

Među kolegama koje nisu došle i nisu joj čestitale na koncertu, bila je Lepa Brena.

- Mnoge kolege su se javile i čestitale. Brena mi nije čestitala koncert - kaže ona.

O Bokiju 13

- I večeras je zadužen za moj izgled, zajedno sa Žanom iz Skoplja - rekla je.

Potom, otkrila je da li će se članovi porodice pridružiti na bini.

- Relja i Nikolija se neće pridružiti, ali Niki će imati koncert u novembru na kom ću se ja pridružiti - objasnila je pevačica.

"Puno mi je srce"

- Puno mi je srce. Nisam dugo imala koncerte, ali nisam sumnjala da kad ih bude bilo da će biti ovako. Vi znate da imam veliki fond hitova, nemam nijedan problem da kad pravimo koncert, da to bude spektakularno. Ključ je u dobrim i trajnim pesmama - kaže Vesna.

Na kraju, otkrila je da će nastaviti da organizuje koncerte, ali ne ovako zaredom, kao sada.

O koncertu u Sarajevu rekla je sledeće:

Ne očekujem nikad ništa. Meni se stvari dešavaju. Radim kako mora i treba, da bude najbolje. Izbor pesama pravim tako da mogu da pevaju svi. U Sarajevu nisam dugo nastupala, godinama.

- Dino je uvek govorio da sam Tina Tarner i da zaslužujem velike koncerte. Nikad mu nije bilo jasno kad me vidi negde u kafani - zaključila je.

