Vesna Zmijanac, naša muzička zvezda, večeras organizuje drugi zaredom koncert u Beogradskoj Areni, koji će, po svemu sudeći, biti za pamćenje.

Brojne kolege i ljudi iz sveta poznatih stigli su da podrže pevačicu, a naša ekipa na licu mesta bila je tamo da isprati događaj.

Na samom početku, Vesna je razgovarala sa okupljenim medijima, a celu izjavu možete pročitati OVDE.

Lukas stigao besan

- Jesam li ja bio sinoć? - obratio se novinarima naglasivši da mediji nisu preneli da je bio gost na koncertu. Podsetimo, Kurir je pisao o tome.

Aca se kratko zadržao, pa nakon što je izašao iz svog luksuznog automobila, nastavio je ka ulazu u Arenu.

Boki 13 opleo po ovim pevačicama

- Ja dolazim svako veče. Poštujem to što žena slavi 50 godina karijere. Ove što su odavde iz Beograda, sram ih bilo što nisu došle da podrže Vesnu. Gde je Lepa Brena, Ceca, Sneđana Đurišić? Sram ih bilo! - rekao je Boki na samom početku.

- Došao sam iz Skoplja u svojoj režiji. Organizovao sam svoju ekipu i ispoštovao. To je ono što treba da bude za primer, a ne ovi odavde. Sram ih bilo - rekao je on iskreno.

Pogledajte šta je sve rekao:

Podsetimo, on se juče pojavio u velikom stilu sa torbom koja košta papreno. Danas je bio u crnoj moćnoj kombinaciji, a cena stajlinga nije poznata.

- Vesna ima lični pečat. S njom je lako raditi i sarađivati. Što se tiče njenih stajlinga, dobio sam utisak da je to ona stara Vesna Zmijanac, prava svetska diva. Mediji su me pitali da li ću biti gost. Ja nisam gost, ja sam prijatelj koji je stalno podržava - priznaje Boki.

Miroslav Ilić ponovo tu

Juče je na koncert stigao prvi, pa zajedno sa Vesnom pevao na bini. Večeras je Miroslav Ilićotkrio da je Vesni od samog početka bio podrška.

- Ja sam pružio podršku Vesni još na početku. Bila mi je gošća na regionalnoj turneji - rekao je on, a potom se osvrnuo na Dina Merlina.

- Sa Dinolm se nisam video, žurio je. Ne znam šta je razlog. Ne vidim problem što je samo došao i otišao - prokomentarisao je pevač.

Stigla podrška iz Hrvatske

Dve influenserke iz Hrvatske, Matea Vanjorek i Ellen Vanjorek, majka i ćerka, ističu da obožavaju "Jorgovane". Jedna od njih će uskoro snimiti pesmu i spot baš u Srbiji.

Katarina Grujić u prvom redu

Budno oko našeg reportera primetilo je pevačicu Katarinu Grujić kako daje podršku iz prvog reda. Ona je uživala, a ono što je posebno interesantno jeste da je Boki 13, koji je inače poznat po britkom jeziku, pohvalio njen stajling.

Evo kako je izgledala:

Arena se digla na noge

Vesna je otpočela nastup u velikom stilu. Cela Arena pevala je uglas sa zvezdom.

- Vidim lepo ste rapoloženi, raspevani. Ja sam sinoć malo preterala. Zato ste vi večeras odgovorni za pevanje. Što glasnije, što jače, što bolje. Odabrala sam sve pesme koje znate - obratila se pevačica beogradskoj publici, potom se našalila.

Pogledajte deo atmosfere:

- Pevam ja i sutra. Mene kad ubace u mašinu mogu samo da... Bolje da ne pričam - ovom izjavom je nasmejala sve, a onda se vratila pesmi.

Pogledajte kako je Vesna izgledala na bini::

Muzička legenda Vesna Zmijanac je sijala na bini, a publika je bila oduševljena. Jedno je sigurno - ovo će biti spektakl za pamćenje o kom će se još dugo govoriti.

