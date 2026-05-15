On je tom prilikom stao pred novinarske ekipe i prvi put progovorio o zdravstvenim problemima koje je imao, a za koje, kako kaže, niko nije znao sve do sad.

Hasan Dudić na koncertu Vesne Zmijanac

On je takođe otkrio da je u nekom periodu imao ozbiljne probleme sa pritiskom i govorom, ali je objasnio i pojedinosti iz odnosa sa bivšom suprugom Zlatom Petrović.

O Zlati Petrović i zdravstvenim problemima

Dudić tvrdi da ga su ga mnogi pogrešno razumeli kada je ranije govorio o Zlati.

- U tom momentu bio mi je pritisak 190, bio je težak dan, neka kiša, a ja sam došao na snimanje. Pitali su me za brata i za Zlatu, nisam se ja svađao ni sa bratom, ni sa Zlatom. Zlatu svi pogrešno tumače, da li ja kada sam u toj situaciji da ne mogu razgovetno da pričam. Imao sam problema sa govorom, niko ne zna da sam imao i mali moždani udar, ali hvala Bogu jednom se rađa ovakav glas - rekao je na početku.

- Vi sami gledate kad je Zlata na televiziji, kažu joj: "Vas je proslavila pesma: "Dođi da mi ruke greješ", a ona odmah okrene na drugu temu, ne spominje kompozitore, niti ko joj je pomogao, a ja ih spominjem uvek. Ona to radi onako neljudski - dodao je Hasan.

Ističe da je njegov koncert zakazan za 3. decemar, a realizovaće se u saradnji sa Sašom Mirkovićem čija produkcija stoji i iza koncerta Vesne Zmijanac.

"Mi smo se ranije zabavljali"

Kako na koncert nije došao sam, već je imao pratnju, Hasan je otrkio mu dama sa kojom je stigao nije partnerka, ali su se zabavljali ranije.

- Ona je moja koleginica. Zabavljali smo se davno - rekao je pevač o gospođi koja je došla sa njim na ovaj događaj. Nakon toga je usledio smeh, a zatim se nadovezao na tvrdnje o navodnoj vezi sa Snežanom Đurišić.

- Bili smo deca, detinjasta ljubav. Išli smo na turneje i dugo godina smo radili zajedno. Bila je samo dečija ljubav - objasnio je on.

