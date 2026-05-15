Marina Gagić, inače bivša verenica pevača Darka Lazića, svojim objavama na društvenim mrežama sve više privlači pažnju javnosti.

Deluje da joj je fokus na stabilnosti, ali i na tome da bude posvećena svojoj porodici i sebi.

Foto: Printscreen

Naime, na objavi koju je postavila, pisalo je sledeće:

- Zabavljanje je sada opciono za mene. Već sam izgradila život za koji sam se molila. Moji računi su plaćeni. Moj dom je miran. Moje dete je srećno. Ako uđeš u moj život, ne takmičiš se sa drugim muškarcem… takmičiš se sa mirom koji sam stvorila bez njega - pisalo je.

Imala burnu ljubav sa Lazićem

O njihovom odnosu se mnogo pisalo, bilo je priča i da je Lazić vara, što nikada nije potvrđeno. Dok su bili zajedno, pevač je u jednom trenutku verio i planirali su venčanje.

Ovako su njih dvoje izgledali dok je ljubav trajala:

Darko je zaprosio na otvaranju jednog hotela u Rumi njegovih kumova. Tom prilikom Lazić se latio mikrofona. Iskoristio je priliku i obratio se Marini pred svim gostima, koja je već bila u drugom stanju.

Hteo bih samo da kažem par reči. Da čestitam mojim kumovima na ovom hotelu. I sada je kucno taj čaš, imam par reči da kažem svojoj budućoj supruzi. Ti si moj anđeo čuvar, i nemoj da mi kažeš ne, jer nemam potrebu za tim. Imam potrebu za tobom! Da li želiš da se udaš za mene - govorio je Darko Lazić.

- Da - odgovorila je Marina.

Nakon ovoga čuo se gromoglasni aplauz i ovacije svih prisutnih, a Lazić je izvadio prsten iz svog džepa i stavio ga na ruku Marine Gagić.

Marina je godinama bila Darkova verenica, sa njim je prošla kroz najtežu životnu fazu, kada je pevač imao tešku saobraćajnu nesreću od koje se oporavljao godinama.

Svi teški momenti koje su prošli zajedno doprineli su tome da je sve izgledalo kao da će par da se venča i nastavi da živi skladno. Marina je rodila sina Alekseja, ali veza sa Lazićem nije potrajala.

Gagićka se uzdržavala od komentara o bivšem partneru, da njihov sin to jednog dana ne bi čitao, ali bi, kako je rekla, „imala svašta da kaže“. Marina je u međuvremenu odlučila da tuži pevača zbog, kako je navedeno, neizmirivanja obaveza prema detetu.

Od raskida sa Lazićem, Marina je više puta istakla da je konačno pronašla svoj mir.

