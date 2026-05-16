Slušaj vest

Ljuba Pantović oglasila se za medije i progovorila o Staniji Dobrojević. Ljuba tvrdi da je dobro upućena u sve laži i fore starlete.

Majka Aleksandre Subotić, sada je dala svoj sud o Stanijinom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Meni se izvinio Asminov otac. Njegove roditelje je bilo sramota što je on mene kačio, pljuvao moju kćerku, moj posao, moju familiju. Ali šta se ispostavilo? Da je sve to radio na nagovor Stanije koja je ogrezla u mržnji protiv mene, jer ona mene još od te Farme smatra za kao nešto niže. Shvataš? Kao neko niže biće, a to njeno smatranje joj se pokazuje da je pogrešno iz dana u dan. Ja imam četvoro unučadi. Ja imam dvoje dece, ja imam biznis. U četiri, šest zemalja imam klijente. Ona verovatno i to prati. Mislim, pošto vidim da i neki koji se i ne čuju sa mnom i ne vide sa mnom znaju i da li sam kupila auto i šta nosim i kakve su mi patike i koju torbu imam, da li je nova ili nije - rekla je Ljuba Pantović za Blic.

Ona smatra da je Asminov glavni problem to što pokušava da se dokaže na pogrešan način.

- Znači, nisi ti baja šmeker ako se prvo mešaš, pusti žene da se svađaju. Okej, ako ja krenem da bijem nekog pa se on umeša, shvataš, da zaustavi. Stanja kao sa strane kao nema je. Znaš, kao ona je cvetić divni, a on ispada klošarčina koja vređa mene da bi ispao veliki u njenom, u njenim očima. On ispada oruđe. On ispada još veći bednik u njenim rukama zato što se ona igra. Ona koristi njega za svoje interese, a u stvari joj on nije ni trebao, osim za pare, za prevare. Znači, zamisli lažeš o gubitku bebe. Zamisli dokle ide mizerija.

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

"Pravila je falš nalaze"

Pantovićeva tvrdi da je videla lekarske izveštaje po kojima Stanija nije bila u drugom stanju.

- Ona laže! Kako je uspela za 18 dana da upozna nekog, zatrudni, da izvadi lekarsko, da se vrati u Majami, potrči na trideset stepeni i trudnoća je bila četrdeset dana, što faktički znači da je ona bila, ako je bila trudna, bila i pre Asmina, tako da ništa se tu ne poklapa. Čula sam da je pravila falš nalaze. Evo sad neki ljudi izbacuju gde je išla na preglede pa je bila negativna i tako da ona je htela izgleda da uzme još love na to. Smejala sam se kad je Sofija rekla: "Danetu rodiću ti bebu zbog para". Ja kažem super nek Sofija rodi i proda Staniji i eto, svi, svi su na dobitku. Znači, meni je to jezivo, ali ovaj odozgo gleda. Nije džabe ona već se zgužvala sva. Znači, videli smo ušla je naduvena od botoksa. Vreme troši na pogrešne stvari, na zaradu na onu stvar. Nema nikoga. Znači, niko je neće. Ona bi trebala ozbiljno da se zamisli.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen/instagram/stanijadobrojevic

Pantovićeva kaže da Stanija ima strah od prolaznosti vremena.

- Znači, ne treba ti muž da ti imaš dete, ali ti treba onaj koji će da spava sa tobom, a neće da spava ni muškarac eto tako, shvataš? Znači, ova treba da se zamisli. Moguće da nju niko neće, što bi naš narod rekao, ni da povali na brzaka. Znači, njoj neće niko da napravi ni dete. Zašto? A ona je onda birala, kao što možemo da primetimo iz priloženog, muškarce koji su slabiji od nje i ne mogu da budu dominantni. U to ne računam Kristijana iz razloga što je ona njemu služila za se*s tamo i čovek je to lepo naplatio. Shvataš, ja smatram da je naplatio traume koje ima. Ona je naređivala ko šta sme da kaže. Marka je krivila što se druži sa mnom, pa što je Marko mene branio, nju nije. Pištala, vrištala, padala u komu.

"Izmakla joj je laka lova"

Staniji su izmakle Mustafine pare, smatra Ljuba.

- Njoj izmakle pare Mustafine zato što je Asmin svoje potrošio pa tamo žicko od Mustafe i Mevlide, od braće, od ovoga, izmakla laka lova. To nju boli što će sad neko da troši drugi te pare, a najcrnje ako ih Maja bude trošila. Ali mislim da će sve to tako da pukne, da će Asmin ko poparen da pobegne i ako bude imao, ono, gram mozga u glavi, popraviće se i vratiće se kod roditelja na prevaspitavanje - rekla je Ljuba za Blic.