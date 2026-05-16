Marija Šerifović kao jedna od pobednica na čuvenom takmičenju "Evrovizija", dala je svoj sud o grupi Lavina koja se ove godine u Beču bori za pobedu. I Marija Šerifović navija za Srbiju, logično, ali je sada rekla kako njihov zvuk ne prija mnogima.

- Dobro, ta muzika nije njima bliska - rekla je Marija Šerifović, a onda se dotakla i momenta dranja na sceni.

- To uznemirava ljude. Evo ja imam drugarice koje su meni sinoć napisale, one slušaju neku soft muziku. Napisala mi je "E, mene prestravljuje ova pesma! Znači bukvalno mi pozli - ispričala je Marija Šerifović.

- Znate šta, neko ne može da sluša ni operu, nekome je to previše piskavo, previše dramatično, neko ne može mene da sluša, nekome sam ja previše glasna. Bože moj, ljudi, ne možemo mi da menjamo muzički pravac, rekla je za radio S.

Predvidela im finale

Podsetimo, Marija Šerifović oglasila se na društvenim mrežama neposredno pred početak prvog polufinala Evrovizije, kada se takmičila "Lavina".

Šerifović, koja je pre tačno 19 godina donela pobedu Srbiji na ovom muzičkom takmičenju, javno je pružila podršku srpskim predstavnicima i izrazila uverenje da će se plasirati u finale.

- Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem - napisala je Marija.

Marija Šerifović nastupila na isti dan

Ono što je posebno interesantno je činjenica da se prvo polufinale održalo na isti dan, 12. maja, kada je Marija Šerifović 2007. godine Srbiji donela pobedu. Upitani da li vide simboliku u tom datumu, momci odgovaraju:

- Ima puno simbolike ako je tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje.

Iako Marija Šerifović još uvek nije stupila u kontakt sa njima, Andrija ističe da je razume: - Nije, verujem da je zauzeta, ali sigurno će se javiti kad bude imala priliku, ja se bar nadam tome.