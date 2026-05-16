Sandra Meljničenko kada bi pisala knjigu o svom životu, verovatno bi postigla velike uspehe. Grupa Models bila je njena odksočna daska da postane deo javnog sveta. I ako se Sandra nakon udaje za najbogatijeg Rusa Andreja Meljničenka, potpuno povukla iz javnog života, njene koleginice iz grupe "Models" je često spominju u svojim intervjuima.

Sada je jedna od članica grupe, Mimi Živković u velikoj ispovesti govorila o njenim koleginicama, a dotakla se i Sandre.

- Marko Milošević je uvek dolazio na naše nastupe. On i Marija su nas mnogo voleli. Stalno smo bile gore, kod njih kući na žurkama. Oni su pravili fešte uvek i stvarno su bili divni prema nama, i ne samo prema nama. Okupljali su celu estradu - rekla je Mimi u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

"Premazana je, čitala je knjige..."

Na pitanje koja Modelsica je bila omiljena Marku Miloševiću, Mimi je odgovorila da je to bila Sandra Nikolić, danas Meljničenko.

- Mislim da je najviše voleo Sandru, svi su je voleli. Sandra je bila premazana svim bojama. Ja još uvek nisam bila toliko, ali od Sandre smo sve učile. Ona je opasna bila, stvarno. Čini mi se da je intelektom bila iznad nas, u smislu da je bila više potkovana od strane majke. Mama je nju driblala, već od malih nogu je čitala Hesea, Luizu Hej, Paola Koelja... - rekla je Mimi i dodala:

Sandra Meljničenko

- Kad god smo išle na nastupe ona bi nam govorila: "Ove knjige da čitate, rekla mama dobre su". Dosta smo od Sandre učile. Još kao devojčica, posle nastupa sve što bi zaradila ponela bi u Sava Centar i za sav novac kupila haljine. Da li je to haljina od 2 hiljade evra, tada maraka - rekla je ona.

Prema njenim rečima, Sandra koja je danas udata za ruskog milijardera, još tada je pričala da će jednog dana živeti u ogromnoj vili.

- Uvek je govorila da će živeti u velikoj vili, tako da smo mi sve uglavnom ostvarile snove. Ja sam htela da se udam mlada za najlepšwg čoveka sa najlepšim očima i to se i desilo - govorila je Mima u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Nakon jedne revije u Beogradu nije više nikad viđena u rodnom gradu

Sandra Meljničenko, poznata je po retkim, ali uvek upečatljivim dolascima u Beograd. Iako već godinama živi u inostranstvu i retko se pojavljuje u javnosti, svaki njen dolazak izazove pravu medijsku pažnju.

Tako je bilo i pre nekoliko godina, kada je iznenada napustila reviju modne kreatorke Suzane Perić, što je izazvalo brojne komentare i spekulacije. I danas se priča o tom događaju, koji je dodatno učvrstio njen status dame čiji svaki korak izaziva interesovanje.

- To je baš bilo onako, ružno. Volim Sandru, ona je moje prvo zaštitno lice i to je bila tri godine. Tada, na toj reviji smo se poslednji put čule. To je bilo zato što neko nije ustao i obezbeđenje nije moglo da sedne u prvi red pored Sandre, a mi nismo ni znali da dolazi obezbeđenje. Nju nisu prepoznali, ona je bila baš onako kul obučena - ispričala je Suzana.

Ona je potom dodala, da nakon toga nisu imale kontakt jer se Meljničenkova uvredila zbog ovog gesta.

- Prvi red je bio krcat, a ja sam bila u bekstejdžu i nisu mogli da me dobiju. Ona je samo za vreme revije izašla i nestala. Bilo mi je žao i krivo zato što smo dugogodišnje prijateljice. Poslala sam joj poruku, uvredila se, ali okej, to su neki protokoli - rekla je kreatorka u emisiji "Intrigantno".