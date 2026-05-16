Slušaj vest

Slađa Delibašić gostujući u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani, gde je između ostalog govorila i o braku i saradnji sa bivšim suprugom Đoletom Đoganijem.

- Simpatija je bilo puno u životu, ali on je moj prvi muškarac. Prvi muškarac sa kojim sam nešto doživela i decu dobila i onako kako je zapisano od Boga. Ne verujem u sudbinu jer da verujem, ja bih sada bila srećna žena u muškom zagrljaju. Bila sam klinka kada sam počela sa Đoletom. To mi je bilo kao iz filmova, ono kad se zaljubiš u poznatu facu - govorila je Slađa, pa nastavila:

- Đole i ja nismo imali tu komunikaciju što se tiče plesa. Ja sam sa Gagijem volela da igram i sa Sanijem. Sa Đoletom nikad nisam volela da igram, kao par nismo imali tu energiju za ples. Đole je više voleo sa drugim devojkama nego sa mnom da pleše - govorila je Slađa u Bunkeru.

Slađa Delibašić Foto: Nemanja Nikolić

O trenutku kada je prvi put videla Đoleta

Slađa se prisetila i kada je prvi put srela Đoleta

- Đoleta sam uppznala u Hala Pinkiju, imala sam svoju plesnu školu. Slučajno smo se Đole i ja sreli na vratima i pitao me za neku grupu koja tu nastupa. Ja sam ga povela prema toj grupi i tad me je pitao da li hoću ja i moja grupa sa njim u Italiju. Moja nadređena mu je rekla da može. Ja sam otišla sa njim, bilo je teško jer je moj tata bio strog čovek. Ja sam sa osamnaest i po godina otišla u Italiju. Eto, dođem s Kosova i prvo naletim na njega i tako se to desilo. On je meni trebao da se desi i to je lekcija od Boga. 

Đole je bio spokojan jer je znao da ima lidera ko će da vodi računa o svemu. On je bio dobar za finansije, ja za organizaciju. Ja sam bila ta koja je sve živo radila ali to je sada nebitno. Meni ne treba pohvala od nikoga. Đole je umeo da pohvali ali mi je uvek falila da potvrda i pohvala od njega. Imao je lepe i muške stvari za osvajanje. Jeo je ružu zbog mene, ja sam kuvala pasulj u 5 ujutru zbog njega. Kažu da kada tražiš partnera gledaš da liči na svog oca. On je bio strog, kao i moj otac. Živeli smo lepo, ali u jednom trenutku sam shvatila da tu meni nije mesto.

Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

Kurir,rs

Ne propustiteStarsEVO KAKO DANAS IZGLEDAJU NAJVEĆE ZVEZDE 90-IH: Važili za najbolje ribe i frajere: One su trenutno najzgodnije bake, a jedna pevačica je sada milionerka (FOTO)
77.jpg
StarsSVI SU SKAKALI I ĐUSKALI UZ IDEMO NA MARS: Hit iz 90-ih kao da je bio uklet, sve se urotilo protiv pesme, a onda je ona bila najveća kočnica
20240817-13-43-58djogani-fantastiko--90te--idemo-na-mars--official-video-hd--youtube.jpg
StarsNJEMU JE NAJBOLJI DRUG PREOTEO ŽENU, ONA LJUBAVNICU DOVELA U KUĆU! Srpska estrada puna je preljuba: Pokupila ju je ispod mosta, a ona joj otela muža
491214637_1196952561904868_3978989042053379044_n copy.jpg
Stars"PRIMIĆU GA NAZAD, IMAM VELIKU KUĆU" Slađa Delibašić se oglasila nakon vesti da se Đoganijevi razvode, evo šta je rekla
vesna djole sladja.jpg
Stars"MOM OCU JE BILO KATASTROFA KAD SAM ZATRUDNELA SA ĐOLETOM" Iskrena ispovest Slađe Delibašić o braku s denserom: Muvali su me milioneri, a ja završila s njim..
Slađa Delibašić Đole Đogani