Dušica Jakovljević ponosna je mama jednog dečaka i sada već velike devojčice Anđele. Prošle godine voditeljka je svojoj naslednici proslavila 18. rođendan i tada je zapravo javnost imala prilike da vidi lepu Anđelu.

Ćerka Dušice Jakovljević, Anđela u decembru prošle godine napunila je 19 godina, a nedavno se pojavila informacija i da je dobila posao. Nju su angažovali za saradnju čelnici jednog modnog brenda da im bude zaštitno lice. To i ne čudi, budući da je veoma zgodna i da je prava lepotica.

Na svom Instagram profilu objavama privlači veliku pažnju pozama i modnim kombinacijama, a prati je više od 12.000 korisnika ove mreže.

Ponosna mama o ćerki

Voditeljka "Elite 9" je nedavno govorila o svojoj naslednici.

- Moja ćerka je napunila 19 godina! Nismo nikad izašle zajedno, ali se dogovaramo stalno da izađemo zajedno. Nemam ništa od brige, deca su mi sjajna, odgovorna. Ne proveravam telefon, samo kažem da kupe hleb kad se budu vraćali... (smeh) Znam gde su, znam sa kim su. Ne treba pratiti dete, tako preko lokacija i to, šta to znači... - istakla je Dušica Jakovljević.

- Anđela moja je sa obe noge na zemlji, jarac pravi. Deci se ja javljam, gde sam, šta radim, čujemo odmah u glasu da li je neko dobro, kako je - kazala je ona.