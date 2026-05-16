Posle brojnih poslovnih obaveza i pauze u snimanju emisije „Pinkove zvezde“, gde sa puno posvećenosti priprema svoje kandidate u trci za pobedu, folk zvezda Violeta Viki Miljković odlučila je da napravi predah i sa porodicom i prijateljima otputuje u Diznilend, mesto u kojem se osmesi vraćaju, a dete u svakome ponovo probudi.

Na društvenim mrežama podelila je trenutke koji su raznežili mnoge. Uz svog supruga, producenta i muzičkog umetnika Dragana Taškovića Tašketa, Viki je još jednom pokazala da prava ljubav ne poznaje vreme i da posle više decenija zajedničkog života može da sija još jače.

Zagrljeni, nasmejani i držeći se za ruke dok su prolazili kroz bajkovite ulice Diznilenda, njih dvoje su izgledali kao da su na trenutak pobegli od svakodnevice i posvetili se jedno drugome.

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je Taške, grleći i ljubeći suprugu koja nije skidala osmeh sa lica, kroz smeh rekao:

- Osvojio sam Mini Maus u Diznilendu.

U toj jednostavnoj rečenici krila se sva toplina njihovog odnosa, ljubav satkana od pažnje, prijateljstva, zajedničkih uspomena i malih trenutaka koji život čine neprocenjivim.

Video je izazvao pravo oduševljenje među pratiocima, a komentari puni lepih želja samo su potvrdili koliko ljudi vole da vide iskrenu sreću i emociju koja se ne glumi. Mnogi su im poželeli da zauvek ostanu ovako zaljubljeni, vedri i nasmejani, jer njihova priča podseća da prava ljubav nikada ne prolazi i da najlepše emocije ne blede, već vremenom postaju još snažnije.

Viki Miljković Foto: Printscreen Instagram

Ova pauza će joj dobro doći, jer pred Viki je leto ispunjeno nastupima za koje unapred vlada veliko interesovanje, a publiku će, kako je najavila, obradovati i novim pesmama koje ovih dana snima u Tašketovom studiju. Kako saznajemo, muzička zvezda je pripremila i još mnogo iznenađenja koja će obeležiti naredni period njene karijere.