Slušaj vest

Otac Nikolije Jovanović i bivši suprug Vesne Zmijanac je doktor nauka.

Iako se roditelji pevačicebave različitim profesijama, ona je uspela da nastavi stopama i oca i majke.

Otac Vlada Jovanović, doktor ekonomskih nauka, bio joj je uzor da diplomira međunarodni biznis na jednom američkom koledžu u Atini.

S druge strane, majku, folk zvezdu Vesnu Zmijanac, obradovala je kada je zakoračila na muzičku scenu.

Zajedno sa suprugom Reljom Popovićem, Nikolija već godinama gradi uspešnu karijeru.

Vesna Zmijanac se 1986. godine, na vrhuncu popularnosti, udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladu Jovanovića. Dobili su ćerku Nikoliju, ali brak nije potrajao.

1/4 Vidi galeriju Pevačica je uložila mnogo novca u koncert Foto: Damir Dervisagić, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

– Kad sam se rodila, ničega mi nije manjkalo materijalno. Ni od majke, ni od oca. Ali, oni su bili razvedeni i ja sam kao dete uvek imala dve spavaće sobe, dva radna stola, dva ormana. Sve duplo. Kao mala maštala sam da imam samo jednu sobu, jedan orman, radni sto. To izobilje me je rastuživalo jer sam htela da budu zajedno – izjavila je jednom prilikom Nikolija.

Nikolijin otac Vlada Jovanović kasnije se ponovo oženio i dobio još dvoje dece, ćerku Teodoru i sina Luku.

Za razliku od bivše supruge, u medijima se retko pojavljuje, pa je i dalje enigma za širu javnost. Na pitanje kojim rečima bi ga opisala, Nikolija je navela čitav niz vrlina.

– Gospodin, intelektualac, šarmantan, kulturan, vaspitan – istakla je ponosna ćerka za Poster podcast, i otkrila malu tajnu:

– Preemotivan je. Nekad pomislim da od svojih emocija nije znao šta će, pa se povlačio.

"Alergičan je na sve što ima veze sa estradom"

Vlada Jovanović nikada nije želeo da se javno eksponira, a nije bio presrećan ni zbog toga što je njegova i Vesnina ćerka odlučila da se bavi pevanjem, što je potvrdila i sama Nikolija.

Danas mu je sve vezano za estradu - "ne, nikako".

- Moj otac je "alergičan" na sve što ima veze sa šou-biznisom, još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi, kao doktor nauka, ne bi savetovao da se bavim pevanjem - rekla je svojevremeno Nikolija, koja je, poput majke, izgradila ime u muzičkom svetu.

- U studentskim danima društvo me je čulo i nateralo da uđem u studio sa tuđim pesmama i počela sam da nastupam po grčkim klubovima i tako se rodila ta ljubav. Tata uopšte nije bio srećan, mislio je da sam skrenula sa pravog puta, ali ja ne mislim tako. Svi treba da radimo ono što osećamo - rekla je za "Extra FM".