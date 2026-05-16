Boban Rajović snimio je spotove u čak tri države, najavio novi album, a posle 25 godina karijere i prvi veliki beogradski koncert

Pevač Boban Rajović poslednjih dana intrigira publiku na društvenim mrežama kadrovima sa snimanja novih spotova, ali i zanimljivim najavama vezanim za nove pesme i veliki projekat na kojem je radio prethodnih meseci.

Pevač za kraj maja najavljuje prvi deo novog albuma, za koji tvrdi da je njegov najzreliji i najupečatljiviji projekat do sada. Kako saznajemo, u novi projekat uloženo je približno 100.000 evra, dok su spotovi snimani u čak tri države, sa velikom produkcijskom ekipom i potpuno drugačijim vizuelnim konceptom nego ranije.

- Odavno je muzika prestala da bude jednostavna. Moram da kažem da ja u tome zaista "plivam", jer ovaj posao radim iz punog srca. Sada stižu četiri nove pesme, a pred kraj godine publiku očekuje još jedno veliko muzičko iznenađenje - rekao je Boban i dodao da ne sme ni da računa koliko je potrošio.

Iako u maju završava godinu tokom koje je obeležavao veliki jubilej, 25 godina uspešne karijere, Boban Rajović je odlučio da po prvi put održi veliki solistički koncert u Beogradu.

- Bilo je mnogo velikih koncerata tokom moje karijere, ali nikada do kraja nisam bio istrajan u ideji da napravim veliki beogradski koncert. Vreme je da se to promeni, zato će decembar biti u znaku koncerta Bobana Rajovića - poručio je pevač.

Boban je priveo kraju snimanje spotova za četiri nove pesme, dok je premijeru kompletnog projekta zakazao za kraj maja, kada će na velikoj promociji saopštiti i zvaničan datum velikog beogradskog koncerta.