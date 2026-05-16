Vesna Zmijanac održala je dva spektakularna koncerta u Areni u Beogradu, a večeras će održati još jedan! Pevačica nakon tri rasprodate Arene u Beogradu, zakazala je koncert i u Sarajevu.

Vesna ima na desetine hitova koji se sa istim žarom pevaju decenijama, što se moglo videti i u Areni tokom prethodna dva dana.

Pevačica je pažljivo birala svoje pesme, ali pesmu "Vidovdan" koja joj je bila ponuđena nije htela, pa je Zahar dao Goci Lazarević, a sada se prisetila i situacije kada joj je ponuđena pesma "Idi dok si mlad" Cece Ražnatović, ali koju nije smela da otpeva.

- Cecina pesma "Idi dok si mlad", pisana je za mene, ali sam odbila da je otpevam zbog tadašnjeg dečka koji je sumnjao da ga varam sa mlađim zbog reči te pesme. Je li to istina? - upitao je Ognjen Amidžić Vesnu u svojoj emisiji, a pevačica je priznala da je tačno da je odbila da snimi pesmu zbog dečka.

- Istina je, pa da. Šta to ti "Idi dok si mlad". Ceca je tada bila skroz klinka, i peva nekom idi dok si mlad... Meni je bilo zabranjeno to da snimim, jer se to po pesmi odnosilo na nekog ko je mlad, a ovaj gospodin nije baš bio mlad i tako - otkrila je Vesna Zmijanac.

Goca Lazarević o pesmi Vidovdan

Goca je jednom prilikom otkrila da Vidovdan nije bio namenjen njoj već Vesni

- Pesma je bila namenjena Vesni Zmijanac, ali ona nije želela da je snimi da ne bi narušila svoju jugoslovensku popularnost, dok sam ja molila Zahara da mi je da. Tek kada je ona odbila, rekao mik je: 'Dobro, evo ti' - rekla je pevačica u jutarnjem programu na "Pinku" pre nekoliko godina.