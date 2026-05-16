Slušaj vest

Sloba Vasić juče je izbačen iz aviona pred let za Cirih zbog neartikulisanog ponašanja u vidno alkoholisanom stanju.

Kako saznaju domaći mediji, pevač se trenutno nalazi u Urgentnom centru jer mu je loše, ali se i spominje da će uskoro biti prebačen na VMA. Nakon haosa koji se desio Sloba je odlučio da potraži lekarsku pomoć, koja mu je ukazana.

Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa Slobom, ali se on nije javljao na naše pozive.

Inače, kako je Pink.rs prvi došao do informacija juče je pred poletanje za Cirih, gde je Vasić trebalo da ima nastup, morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Printscreen, Printscreen Facebook, Kurir Televizija

Bori se sa ankcioznošću

Pevač ima probleme sa ankcioznošću, govorili su njegovi bliski saradnici nedavno:

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.