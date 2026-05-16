Sloba Vasić napravio je juče u avionu incident zbog čega je izbačen i odvezen u Urgentni centar. Kako su preneli domaći mediji, Sloba je bio u alkohlisanom stanju pa je zbog neprimernog ponašanja u avionu morao da raguje i kapetan i obezbeđenje.

Bori se sa ankcioznošću

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.