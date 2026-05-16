Tea Tairović napravila je pravu pometnju na regionalnoj sceni nakon što je objavila čak sedam novih pesama u okviru projekta „Dominantna“, koji je za svega nekoliko sati završio u trendingu i preplavio društvene mreže.

O njenim novim hitovima, luksuzu, emocijama, ljubavi, hejterima, ali i privatnom životu sada bruji ceo region.

Nakon ogromnog uspeha albuma, Tea bez zadrške govori o tome kako je spojila Istok i Zapad, šta zapravo simboliše scena u kojoj briše suze novčanicama od 500 evra, da li joj smetaju prozivke, ali i ko je dominantniji u njenom braku.

U jednoj pesmi pevaš „Istok i zapad konačno se ljube“ koliko je upravo spajanje različitih kultura, zvukova i emocija bilo ključno za album „Dominantna“?

- Za mene je muzika oduvek bila bez pasoša i granica. Volim kada se sudare emocije Balkana, grčki melos, moderan zvuk i taj neki svetski vajb, a opet da sve zvuči kao Tea Tairović. „Dominantna“ je baš to, album žene koja je ujedno i nežna, ali i jaka, ponekad i ranjiva. Mislim da ljudi danas prihvataju samo iskrenost i onu čistu emociju, a baš ta emocija se razume na svakom jeziku. Kad se Istok i Zapad poljube, nastane haos… ali onaj pozitivni! (smeh)

Na albumu ima i grčkog i engleskog jezika, luksuza, emocija i jakih ženskih poruka, da li si ovim projektom želela da pokažeš svoju najličniju i najhrabriju stranu do sada? Ili da možda zapušiš usta hejterima?

- Iskrena da budem, nikad nisam pravila muziku da bih nekome nešto dokazala. Hejteri će uvek naći razlog da komentarišu, čak i kad ćutiš. Oni me, iskreno, i ne zanimaju. Ja sam ovim albumom želela da pokažem ženu koja se ne plaši da bude sve, i glamurozna, i emotivna, i dominantna, i zaljubljena, pa i krhka i nežna… Sve smo mi to...A ako sam usput nekome „zapušila usta“, ja se izvinjavam, mnogo se izvinjavam. (smeh)

Scena u kojoj brišeš suze novčanicama od 500 evra već je izazvala buru na mrežama, da li je to simbol moći, bola ili poruka da novac ipak ne može da kupi sreću?

- Pa upravo to, možeš imati sve na svetu, a da ti srce bude prazno. Ta scena provocira, ali iza nje stoji zapravo jaka emocija. Svi mislimo da će nas neke stvari usrećiti, novac, luksuz, status… A onda se dogodi nešto što izazove kraj. Mislim da su ljudi „zagotivili“ tu scenu jer je zapravo snažna i vizuelno i emotivno. Malo glamur, malo tuga, baš kao život.

Spomenula si i Crnu Goru u jednoj od novih pesama, a odavno je najveći hit na društvenim mrežama da kako o kojoj zemlji Tea otpeva pesmu, tako ta ista zemlja „zarati“?

- Ha-ha, pu, pu, pregrizite jezik! Ja jako volim Crnu Goru jer sam dole provela dobar deo detinjstva, pre svega kod bake u Beranama, a znate i sami da svakog leta imam puno nastupa na primorju. Crna Gora je zato zaslužila da dobije pesmu od mene. Ona je lepa, vesela, pravi letnji hit, puna optimizma i mislim da će se baš slušati duž Jadrana, ali i dalje.

Šta kažu drugarice Barbara Bobak i Sanja Vučić? Koje su njihove omiljene pesme? Koliko su različiti vaši muzički ukusi?

- Barbara voli ove „opasnije“ pesme, gde može da uđe u klub kao „boss“. (smeh) Sanja je više emotivac, ona odmah bira balade, mada voli i brže. A ja sam negde između. Muzički jesmo različite, ali nas spaja to što sve volimo pesme koje imaju dušu i jaku energiju.

Ko je dominantniji u vašem odnosu, suprug ili ti?

- Tu su nam nekako uloge podeljene. Ja sam dominantna na sceni i u svom poslu, ali privatno volim kad pored sebe imam muškarca koji zna da bude oslonac i zaštita, a Ivan je baš takav. Mislim da prava ljubav nije neko takmičenje ko je jači, nego umeće da znaš kad da vodiš, a kad da popustiš. Naša ljubav i veza su čvrste i pune kompromisa. Velika je stvar izbalansirati različitosti, a mi to uspešno radimo.

Da li bi pre bila bogata, a tužna ili siromašna, a srećna?

- U 21. veku verovatno najteže filozofsko pitanje, kada su u svetu mnoge prave vrednosti otišle dođavola. Ja uvek biram sreću. Novac može da ti kupi putovanje, odeću, skupu večeru i šampanjac, ali ne može mir u duši ni nekoga ko te iskreno voli. Naravno da je lepo živeti u izobilju i uživati, ja obožavam luksuz i ne krijem to, ali ako nemaš kome da se nasmeješ iskreno, džaba sve. Na kraju dana, zdravlje, osmeh i srce puno ljubavi najveći su luksuz.

„Dominantna“ je, može se reći, ušla u istoriju jer je za nešto više od 10 sati svih sedam pesama ušlo u trending. To se ne pamti na srpskom muzičkom tržištu.

- Kada su mi moji saradnici javili tu informaciju, prosto sam bila van sebe! Očekivala sam i priželjkivala, ali „Dominantna“ je zaista izdominirala. Nisam videla nijedan loš komentar, ljudi neprekidno dele svoje snimke na kojima đuskaju i pevaju uz „Bonitu“ i druge pesme. Iskreno, srce mi je puno!

Neke tvoje koleginice tvrde da pojedinci kupuju preglede na Jutjubu?

- Pravo da vam kažem, ne stižem da ispratim šta ko kaže. Verovatno ima i toga, ali dobri poznavaoci pravila platformi za muziku znaju da trending ne može da se kupi, budući da ulazak u isti ne zavisi samo od broja pregleda, već od XY faktora. Tako da, ako je vaše pitanje da li se pronalazim u takvim nečijim komentarima, odgovor je - ne.

Ko ti je od kolega čestitao na uspehu novog albuma?

- Tu su uvek moje Sanja Vučić i Barbara Bobak, ali i Aleksandra Prijović, Rada Manojlović… Stiglo je i dosta poruka od jako dobrih muzičara, što mi je posebno drago, kao i od mnogih TV lica.