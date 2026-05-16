Sofija Janjićijević više ne mora da smišlja priče kako bi demantovala priče da je bila sa Danetom od 70 godina. Svi dokazi isplivali su crno na belo, pa se starleta više i ne trudi da porekne i demantuje priče.

Voditelj ju je ponovo saterao u ćošak informacijama iz spoljnog sveta i snimkom gde se ljubi sa Danetom, a onda je ona otvorila dušu i progovorila:

- Poljubac! On kamere ima i u stanu - potvrdila je Sofija, ali se ubrzo ispravila i pokušala da umanji značaj tog događaja: Dva puta odlazak u Skoplje piše zašto ja idem. To je blic, to nije neki poljubac!

Sofija je takođe priznala da je lagala svoju majku povodom celokupnog odlaska u Makedoniju.

- Ja sam rekla mami da idem da se slikam sa Danetom. Ja sam trebala da se vratim do 18 časova, ali se nisam vratila. Celu noć sam pričala sa jednim dečkom i bila sam u sobi. Nisam joj rekla ništa. Ona je mislila da sam se vratila. Znala je samo da sam otišla da se slikam", ispričala je ona o svojim postupcima.

Na pitanje kako su ona i Dane zapravo provodili dane, njen odgovor je dodatno iznenadio gledaoce.

- Tako da odem u tržni centar i kupim šta poželim. On gleda rijaliti celu noć, a ja sam u drugoj sobi na telefonu- otkrila je Sofija.

Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji

Terza zgrožen

Voditelj je upitao Sofiju Janićijević kako komentariše to što je Borislav Terzić Terza prethodno ostavio trudnu Milicu Veličković, a sada govori da mu ona ne znači ništa.

Terza se odmah ubacio i istakao: "Sinoć je plakala i molila i izvinjavala se".

Sofija je pokušala da spusti loptu objašnjavajući njegove reakcije: "On u besu kaže sve i svašta, mislim da ne misli to. Njegov postupak u utorak me povredio i od srede nisam dobro".

Međutim, prava drama nastala je kada je tema skrenula na misterioznog Daneta.

Voditelja je zanimalo kako se ona oseća kada Terza zamišlja kako ju je Dane pipao.

"Ja sam rekla da to ne postoji. On hoće da se ja njemu zgadim", pravdala se Sofija.

Ipak, Terza je podsetio na kompromitujuće poruke koje su isplivale: "Zar nema poruka: Cela sam tvoja ljubavi", na šta je Sofija odgovorila da je sa njim pisala dva i po meseca.