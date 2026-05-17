Pevač Slobodan Vasić u petak je skinut s leta za Cirih jer je bio u alkoholisanom stanju. Nakon što se nedolično ponašao kapetan je odreagovao, a obezbeđenje ga je izvelo iz aviona pa potom i iz zgrade aerodroma. On je trebalo da otputuje u Švajcarsku gde je imao zakazan nastup.

Nakon incidenta, Sloba je završio u Urgentnom centru, gde je takođe, kako smo saznali, bio pod dejstvom alkohola. Odande je upućen na VMA, gde mu je stigla i supruga koja je bila besna zbog situacije u kojoj se našao.

Žena besna

Naš izvor s lica mesta, koji je čuo deo njenog telefonskog razgovora, kaže da je nekome rekla da mu šest godina govori za alkohol, ali ne vredi.

Inače, ovo nije prvi put da je Sloba napravio incident.

U maju 2019. godine, nekadašnji učesnik takmičenja "Zvezde Granda" i blizak prijatelj Darka Lazića, priveden je jer je navodno udario devojku. Kako je Kurir tada saznao, incident se dogodio u jednom lokalu u Novom Sadu gde su Vasić i njegova tadašnja devojka bili s prijateljima na proslavi Praznika rada.

Sam pozvao policiju

- Sve se brzo izdešavalo. Slobodan, njegova devojka i njen brat su zajedno došli i bili su odlično raspoloženi. Međutim, tokom večeri pevač je popio malo više, povela se neka priča i odjednom je atmosfera postala napeta. Počela je žustra svađa izmedu Slobodana i brata njegove devojke. Navodno su se njih dvojica i pokoškali, a devojka je u jednom trenutku vrisnula i umešala se između njih. Tada je Slobodan, navodno, udario svoju devojku. Kad je shvatio šta je uradio, nije želeo da čeka, nego je sam pozvao policiju, koja je ubrzo došla. Policajci su legitimisali prisutne i pitali šta se dogodilo. Pevačeva devojka rekla je da ju je pevač udario - priča je naš dobro obavešteni izvor.

Dodao je da je policija Vasiću stavila lisice i odmah ga sprovela u stanicu.

- Sloba se nije bunio. Priznao je šta je uradio. Nije imao kud jer je bilo dosta očevidaca. Ona se baš potresla. Odmah je zvala roditelje i rekla im šta se dogodilo. U policiji je sačinjen izveštaj i on je pušten nakon nekoliko sati. Mislim da nije išao kući, nego je završio u nekom hotelu. Poslednjih godina je baš postao problematičan i rizičan po žene - završio je naš izvor.

Flašom mu razbila glavu

Dve godine pre tog incidenta, 2017. Vasić se potukao u jednom kafiću i tada je mladiću razbio glavu, a 2015. godine je udario i svoju bivšu verenicu. Tada ju je počupao za kosu, a onda i udario. Ona mu nije ostala dužna, već je dohvatila flašu sa stola i razbila mu je o glavu.