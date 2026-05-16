Sloba Vasić nakon što je izbačen iz aviona zbog nedoličnog ponašanja u pijanom stanju, završio je u Urgentnom centru, odakle je otišao na VMA.

Njegova supruga je stigla poprilično ljuta zbog situacije u kojoj se našao njen muž, a nekome je preko telefona rekla da mu šest godina govori za alkohol, ali ne vredi.

Naša ekipa nalazi se na licu mesta. Lela je posle nekoliko sati napustila bolnicu, videlo se da je vadila krv, ali nije bila raspoložena da previše razgovor s nama. Na njenom licu videla se zabrinutost, a poručila je da nema snage.

- Stvarno nemam snage, verujte mi. ne mogu ništa da pričam - rekla nam je Lela dok se držala za grudi i koračala.

Na pitanje kako je Sloba i dan otkrije detalje, poručila je:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.

Na pitanje kakva je dalje procedura i da li će danas izaći iz bolnice, lela je rekla:

- Ne znam ništa. Izvinite, prijatno - ljubazno je rekla i otišla ka ulici.

Podsetimo, pevač Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta. Kako su preneli domaći mediji, pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio je probleme zbog čega je reagovao i kapetan, ali i obezbeđenje.

Pevač je odvezen u Urgentni centar, a kako smo kasnije saznali iz pomenute ustanove prebačen je na VMA kako bi ga otreznili, ispiranjem.

Lela Vasić, njegova supruga došla je ispred VMA, vidno potrešena i nervozna. Kako nam je otkrio slučajni prolaznik on je uspeo da čuje dok je razgovarala sa nekim preko telefona, pa je sve vreme govorila o tome koliko se bori da on prestane da pije

- Šest godina ja ga molim da se urazumi i batali alkohol, ali džaba - govorila je Lela, sedeći na betonu, nervozna i zabrinuta, tvrdi prolaznik koji se našao na licu mesta.