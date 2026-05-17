Slušaj vest

Pevačica Mirela Ljumić otvorila je letnju sezonu u Crnoj Gori, a prvi slobodan trenutak od brojnih nastupa iskoristila je da pobegne na plažu i napuni baterije pred radno leto.

Crnogorka je pozirala u izazovnom crnom kupaćem kostimu koji je istakao njenu figuru i obline, a fotografije su odmah privukle veliku pažnju na društvenim mrežama.

Uživala na suncu

Mirela je uživala na suncu i u morskom ambijentu, a mnogi su komentarisali da izgleda bolje nego ikad.

Crni bikini, tamne naočare i opušteno izdanje bili su dovoljni da pevačica raspameti pratioce, koji su joj u komentarima ostavljali komplimente na račun izgleda.

1/6 Vidi galeriju Mirela Ljumić Foto: Privatna arhiva, Miodrag Mika Marković

Poznato je da Mirela ovog leta ima gust raspored nastupa širom regiona, pa joj je predah na primorju i te kako prijao.

Ipak, sudeći po objavama, pevačica je maksimalno iskoristila svaki trenutak odmora pre povratka poslovnim obavezama i nastupima koji je očekuju tokom cele sezone.

Uhvaćena sa Davidom Radosavljevićem

Podsetimo, Mirela, koja je u martu objavila pesmu "Razvedene", nedavno se videla sa kolegom Davidom Radosavljevićem, kada ih je uslikala ekipa Kurira.

Tada su se mnogi zapitali u kakvom su njih dvoje odnosu, neki su posumnjali i na ljubavnu vezu, ali je Mirela otkrila da ih veže isključivo prijateljstvo.

- Kafa je bila čisto prijateljska. David je super dečko, ali nismo zajedno - rekla je Mirela i priznala da je zaljubljena te da je dečko podržava kada je njen posao u pitanju.

1/10 Vidi galeriju Mirela Ljumić i David Radosavljević Foto: Kurir

Pevačica je svojevremeno otkrila da je kao mala bila zaljubljena u Bojana Marovića i da on zna za to.

- Rekla sam mu to još davno. Uvek se šalim na tu temu sa njim. Nedavno smo se videli. Pevali smo zajedno na jednom humanitarnom događaju. Dao mi je nekoliko korisnih saveta vezano za muziku, što jako cenim.