Influenserka Adriana Kadar, snajka pevačice Teodore Džehverović, u braku je sa suprugom Savom sa kojim se upoznala dok je išla u školu u kojoj je on bio profesor.

Adriana otvorila dušu

Adriana i Sava sa ćerkom Doroteom žive u Dubaiju, a nedavno je influenserka otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa i priznala da li u njihovom braku dolazi do svađa.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - objašnjavala je Adriana koja je priznala da su ipak imali jednu svađu.

- Iz našeg iskustva period kada je došla Dorotea na svet nam je išao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka. Imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije i ja sam mislila da znam bolje, dok je Sava mislio da zna bolje. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se nismo svađali - rekla je ona.

Stariji je od nje 15 godina

Inače, Adriana je imala samo 14 godina kada se zaljubila u Savu koji je od nje stariji 15 godina.

Sava je radio kao profesor u školi koju je pohađala Adriana Kadar.

Savina majka Gordana Džehverović navela je jednom prilikom kako je odmah svog sina posavetovala da on ode kod njenih roditelja i kaže im kako stvari stoje.

- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - rekla je svojevremeno Goca.