Slušaj vest

Pevačica Vanja Mijatović je u intervjuu otkrila sve o nekretninama o kojima se često priča. Ona tvrdi da je uvek samo pametno ulagala.

Vanja kaže, da je deo novca uvek sklanjala sa strane, a kupovina nekretnine van Srbije bio je izazov, ali ga je uspešno savladala.

Pevačica je uložila na stotine hiljada evra u sve, ali joj je za sada mirna luka Beograd. Vanja je pričala i na temu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, te tvrdi da nije upućena u to da je ponovo došlo do raskida.

O Gastozu i Anđeli

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

- Nenad i ja jesmo dosta različiti, ali se isto tako jako dugo družimo i volimo. Istina je da se pisalo i tu svašta, da smo bili u vezi i ne znam ti ni ja šta sve. Ali da se nešto desilo, ono kao, svakako bi bilo pre Anđele. Mi smo u super odnosima i stvarno se poštujemo.

Što se tiče toga da li su raskinuli Anđela i on ponovo, stvarno ne znam.

Nismo se čuli odavno. Nisam se čula ni sa Anđelom, ni sa njim. Tako da nisam u toku. Doduše, ne čujem se ni sa kim zaista ovih dana. Evo sa kumom Aleksandrom Mladenović se dogovaram da odemo na piće i nikako. Nismo se videle. Ja sam već mesec dana u svojim obavezama, pa su tu i putovanja i stvarno ne stižem - rekla je iskreno Vanja.

O nekretnina

Ona je konačno stavila tačku na sve spekulacije koje se tiču toga koliko nekretnina ima i kako je ulagala i gde svoj novac.

- Nije to tako kao što ljudi zaista misle kad su stanovi u pitanju. To su stvarno neki delovi tamo van Srbije gde ne mora da se iskešira 200.000 ili 300.000 evra, ništa to nije tako pompezno.

Sve je na tri do pet godina i tako dalje. Ja sam uzela u izgradnji neke nekretnine, to sve sređujem i naravno da sam gledala da to sve bude provereno i kako treba.

Ovako je Vanja nekad izgledala:

1/10 Vidi galeriju Vanja Mijatović nekada Foto: Printscreen, Printscreen, Ana Paunković, Printscreen/Youtube

Imam ljude koji su to sve vodili od početka, ja ni ne nadgledam te sve radove. Inače sam kućni tip, nisam neko ko previše izlazi, osim na slavlja koja naravno prave moji prijatelji. Tu volim da se provedem, igram i uvek ustanem prva. Meni ne treba alkohol da bih se provela kako treba - priča pevačica.

O botoksu, majčinstvu i braku

Inače, Vanja tvrdi da plastične operacije nisu za nju, kao i da voli da neguje prirodni izgled.

- Nemam ništa protiv da neko na svom licu uradi šta god želi, ali da to sve izgleda i bude umereno. Možda je i meni vreme za botoks, ali zaista ne žurim sa time - rekla je ona, pa je progovorila o majčinstvu i braku:

- Taj moj brak o kom se toliko pisalo i pričalo nije trajao dve godine. Tehnički jeste, ali smo moj tadašnji partner i ja bili mnogo duže zajedno. Danas se ljudi non stop razvode, tačno je da nema svadbi, ali u redu je da se ljudi raziđu ako više ne ide i to je to. Nisam ja ni tip osobe koja mora da je stalo u vezi, prija mi samoća. Što se dece tiče, sve u svoje vreme. Nikad na sebe nisam vršila pritisak i presiju. Kad bude i ako bude biće - rekla je iskreno Vanja.

kurir.rs/blic