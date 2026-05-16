Pobednik rijalitija "Zadruga 5", Dejan Dragojević, gostujući u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, otkrio je da planira da stane na ludi kamen.

Dragojević je iznenadio sve prisutne svojim nesvakidašnjim stavom o braku, istakavši da želi u potpunosti da rastereti svoju buduću suprugu svih poslovnih obaveza.

Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

- Šta se muškarcima više prašta? - upitala ga je prvo voditeljka.

- Prevara. Muškarac uvek lakše prođe, a žena dobije osudu. Žena se gleda kao cvet, a ne ide da ga svako dira - rekao je Dejan, a onda otkrio kakvi su mu planovi za budućnost:

- Treba da se ženim, posao će mi biti da budem muž. Planiram da se oženim, dugo sam u vezi. Ja sam rekao da ću da povijem leđa da žena ne mora ništa da radi. Ona je profesionalni šminker. Ja sam za to da žena ne treba da radi ništa - pričao je Dragojević.

"Ja bih voleo da se ostvarim kao otac"

Podsetimo, Dejan Dragojević, pobednik "Zadruge 5", već neko vreme zabavlja se sa Jovanom Stojanović, kraj koje je pronašao sreću nakon raskida sa Aleksandrom Nikolić. Njih dvoje posvećeni su zajedničkom privatnom biznisu, ali planiraju i zajedničko potomstvo.

Dejan je gostujući u emisiji "Pitam za druga" naveo da Jovana i on rade na prinovi. On je istakao i da cela porodica Dragojević brine o detetu njegovog brata Davida, koji se nedavno ostvario u ulozi oca.

Dejan Dragojević sa devojkom otvara piceriju Foto: Printscreen/Instagram

- Mi smo svi razmazili bebu, ali ja sam malo plašljiv i čekam da malo poraste da ja mogu da šetam s njim i da se igram za jedno godinu i po dana. Dete nas je mnogo obradovalo, mislim da će biti najsrećnije dete i najvoljenije. Ja bih voleo da se ostvarim kao otac i uvek kažem Jovani: ''Spremi se, skidaj gaće kad dođem, pa ukoliko se zalepi super'', ali Bog daje decu. Najgore je kad gađaš plodne dane, ali ne ide - ispričao je Dejan Dragojević kroz smeh u pomenutoj emisiji.