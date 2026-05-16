Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić podelila je na svom Instagram profilu novu fotografiju na kojoj pozira u društvu supruga Predraga Pece Raspopovića.

Aleksandra je zablistala u uskoj, elegantnoj haljini u boji kože koja je dodatno istakla njenu vitku liniju i sofisticiran izgled. Odevnu kombinaciju upotpunila je luksuznom crnom dizajnerskom torbicom, za koju se navodi da vredi i do 3.000 evra, a koju je, dobila od svog imućnog supruga.

1/4 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić podelila je na svom Instagram profilu novu fotografiju na kojoj pozira u društvu svog supruga Predraga Pece Raspopovića Foto: Printscreen

Peca je pratio njenu eleganciju u nešto ležernijem izdanju, noseći belu košulju, braon pantalone i moderan prsluk.

Peca prvi put iskreno o svemu

Aleksandra je u razgovoru otkrila svoju stanu priče i nije želela da priča u ime svog supruga, te ga je pozvala, a on je prvi put progovorio otvoreno o svemu.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić, Maja Marinković, Peca Vijagra Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Sve za Maju su budalaštine i nije našla nikakve poruke sa Stanijom, to je laž i one jedna drugoj uvaljuju. Oni su plaćeni za to da to pričaju, a Maja to da je videla odmah bi haos napravila, a kada pogledamo realno, one su se nakon toga družile, pa kako se to nikada pre nije znalo? Ružno je preko mog imena da se pričaju takve gluposti – istakao je Peca na samom početku razgovora, a onda otkrio i istinu što se tiče odnosa sa Stanijom Dobrojević.

- Što se tiče Stanije Dobrojević nikada ništa sa njom nisam imao, već mi je bila poslovna poznanica. Upoznali smo se pre pet godina i Aleksandri sam rekao da idem da se vidim sa njenim bivšim dečkom Lukom, koji je moj dobar prijatelj i još jedan naš drug je bio takođe sa nama. Nisam znao detalje, a njoj je trebalo nešto da se pomogne. Pomogao sam joj puno, ona je uredno sve plaćala i nemam ništa loše da kažem za nju. Nismo išli zajedno i nismo bili u istom hotelu. Jednom smo sedeli zajedno sa prijateljima kada smo sve i dogovarali.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Subotić ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama, ovog puta oglašavanjem koje je izazvalo buru komentara među fanovima rijaliti programa. Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Aleksandra se spremala za ulazak u Elitu 9

Na samom kraju, Aleksandra je otkrila kako teku pripreme za “Elitu“.

- Ta priča da je on bio sa Stanijom je trula priča, ali nije okej što ona to nije demantovala ranije. Što se tiče ulaska u rijaliti, pripremam se fizički za ulazak i ne mogu da se poredim sa njima ni fizički, ni emotivno, ni psihološki, ni intelektualno i idem sve da postavim gde im je mesto. Želim da ljudi znaju istinu i najgore od svega što se ja predstavljam kao neko ko prašta prevare raspalih starleta i da me one ponižavaju, a u stvari mnogo više vredim od njih i mnogo sam bolja od njih i to ćete tek imati priliku da gledate – otkrila je ona.