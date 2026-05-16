evo ko je sve tu

evo ko je sve tu

Slušaj vest

Vesna Zmijanac večeras održava treći uzastopni koncert u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao još jedno veče za pamćenje, u rangu prethodna dva spektakularna nastupa.

Evo ko je sve došao na treći koncert

1/25 Vidi galeriju Vesna Zmijanac večeras održava treći uzastopni koncert u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao još jedno veče za pamćenje, u rangu prethodna dva spektakularna nastupa Foto: Damir Dervišagić

Vesna Zmijanac stigla je u Arenu vidno raspoložena i spremna za još jednu veliku muzičku noć. U dobrom raspoloženju, društvo joj je pravila bliska prijateljica koja je sve vreme bila uz nju.

Sa pevačicom je stigla i ćerka Nikolija, dok su se ubrzo pojavila i poznata imena sa estrade - Aca Lukas i Mira Škorić. Nedugo zatim, u Arenu je došao i Saša Mirković, a atmosferu su dodatno upotpunili i dolasci Jovane Tipšin, koja je otkrila da Vesnine pesme peva još od detinjstva, kao i Nadice Ademov.

Vesnu Zmijanac podržale mnogobrojne kolege

Podsetimo, veliko interesovanje za koncerte Vesne Zmijanac najbolje se ogleda u činjenici da je, pored brojnih fanova, snažnu podršku dobila i od kolega sa estrade.Dva spektakla u Areni dodatno su uveličali i brojni poznati izvođači, koji su došli da uživaju u njenom nastupu i pruže joj podršku. Među njima su bili Ilda Šaulić, Boki 13, Miroslav Ilić, Aleksandra Tadić Cipka i Boban Rajović.

1/13 Vidi galeriju Vesna Zmijanac na svom drugom koncertu zaredom Foto: Nemanja Nikolić

"Lepa Brena mi nije čestitala na koncertu"

Podsetimo, među kolegama koje nisu došle i nisu joj čestitale na koncertu, bila je Lepa Brena, što je pevačica u izjavi za Kurir otkrila

- Mnoge kolege su se javile i čestitale. Brena mi nije čestitala koncert - kaže ona.